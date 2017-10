Julio Iglesias: Từ cầu thủ thành ca - nhạc sĩ nổi tiếng

Ca sĩ, nhạc sĩ Julio Iglesias sinh ngày 23.9.1943 tại Madrid (Tây Ban Nha). Ông nổi tiếng trong các thể loại nhạc: Latin, Latin pop, dance pop... và đã phát hành hơn 80 album và bán hơn 300 triệu đĩa ghi âm với 14 ngôn ngữ khác nhau trên khắp thế giới. Các bài hát nổi tiếng: Amor, Amor, Amor, De Nina a Mujer, Can' help falling in love, When I need you, Moonlight lady, To all the girls I've loved before.