Justin Bieber gây náo động sân tập của Barcelona

Bieber chơi bóng cùng các cầu thủ của Barca - Nguồn: Youtube

Nằm trong tour lưu diễn khắp châu Âu, Bieber đã có mặt tại Barcelona để chuẩn bị cho liveshow tổ chức trên sân Palau Sant Jordi. Tranh thủ thời gian, nam ca sĩ nổi tiếng đã bí mật đến sân tập của Barca.



Bieber rất đam mê bóng đá, anh là người hâm mộ của đội bóng xứ sở Catalan. Do vậy, việc đến thăm và chơi bóng cùng những cầu thủ Barca là điều mà ca sĩ sinh năm 1994 luôn muốn thực hiện khi có thể.

Ngay khi xuất hiện, Bieber đã làm huyên náo sân tập của Barca. Nam ca sĩ người Canada cùng chơi bóng với Neymar. Giọng ca As long as you love me có cách dứt điểm bằng chân trái vô cùng gọn gàng và gây nhiều bất ngờ cho các cầu thủ chuyên nghiệp.

Thậm chí, khi tranh bóng cùng Neymar, Bieber cũng có những kỹ năng thuần thục khác như nhảy lên để tránh cú xoạc bóng từ cầu thủ người Brazil. Chưa dừng ở đó, Bieber còn bị các thành viên của đội bóng làm khó với nhiệm vụ thủ môn. Khi đứng trước khung thành, nam ca sĩ sinh năm 1994 dễ dàng bị đánh bại bởi các cú dứt điểm đơn giản từ Neymar và Rafinha.

Đây không phải là lần đầu tiên Bieber xuất hiện ở sân tập của Barca. Năm 2011, cũng nhân một chuyến lưu diễn, nam ca sĩ người Canada đã đến đội bóng xứ sở Catalan để chơi bóng cùng các cầu thủ như Thiago, Benja, Bojan và thủ môn Fontas. Kỹ năng rê và sút bóng khá tốt của Bieber từng khiến nhiều người hâm mộ và các cầu thủ phải ngạc nhiên.

Nguyên Nguyễn