Kaka làm ca sĩ

Tranh thủ trong thời gian dưỡng thương không phải thi đấu, tiền vệ Kaka đã trổ tài làm ca sĩ. Tờ AS cho biết cầu thủ ngôi sao người Brazil này đã cùng cô vợ xinh đẹp Caroline Celio song ca bài hát “Presente de deus” (Món quà của Chúa).

Tờ AS tiết lộ bài hát này do chính Kaka đặt lời. Toàn bộ lời của bài hát là lời tỏ tình của Kaka với cô vợ Caroline. Với Kaka, Caroline giống như món quà của Chúa ban cho anh. Tờ AS cho biết khán giả muốn thưởng thức bài hát và giọng ca của Kaka có thể truy cập vào trang web của Caroline.

Trong clip này, Kaka đã đưa lên hình ảnh hai vợ chồng từ lúc yêu nhau đến lúc cưới, đi hưởng tuần trăng mật rồi đón đứa con đầu lòng. Những hình ảnh đó đặc biệt lãng mạn trên nền nhạc là bài hát tỏ tình của Kaka. Với hành động này, Kaka đã chứng tỏ cho mọi người thấy anh là người chồng hoàn hảo trong thế giới cầu thủ: chung thủy và lãng mạn. Các độc giả của AS tin rằng sau clip của Kaka sẽ có nhiều cầu thủ bắt chước tiền vệ này viết lời ca khúc và hát tặng người yêu.

Nhật Minh