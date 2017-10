Kinh hoàng trọng tài bị ném vỡ đầu

Có lẽ giờ đây trọng tài và cầu thủ cần phải đội mũ bảo hiểm ra sân đấu vì gần đây CĐV cứ “không vừa mắt “ là tiện tay ném bất cứ cái gì xuống sân cỏ. Cuộc so tài giữa Borac và Zeljeznicar ở Cup quốc gia Bosnia Herzegovina cũng đã buộc phải hủy bỏ giữa chừng vì trọng tài biên bị CĐV ném vỡ đầu.

Trận đấu giữa Borac và Zeljeznicar đã diễn ra trong bầu không khí rất bạo lực và căng thẳng. Đến khi vào hiệp hai của trận đấu, chứng kiến đội chủ nhà Borac bị Zeljeznicar dẫn trước 1-0, các CĐV của đội bóng này không kiềm chế được sự tức giận đã ném chai lọ, các vật cứng và bất cứ cái gì họ vớ được xuống sân. Thật không may cho một vị trọng tài biên bị ném trúng đầu, máu chảy ròng ròng xuống mặt. Ngay sau đó trọng tài chính Midhat Arnatuvic cho dừng và tuyên bố hủy bỏ trận đấu.



Máu chảy ròng ròng trên đầu trọng tài

Những cuộc so tài giữa hai đội này luôn diễn ra trong bầu không khí khá là căng thẳng, không chỉ gay cấn trước sự tranh tài của các cầu thủ trên sân mà còn “nóng” bởi sự đối đầu của CĐV trên khán đài. Tháng 9 - 2011, khi hai đội bóng này đá trận lượt đi, các CĐV hai đội cũng đã có xô xát với nhau khiến lực lượng an ninh phải can thiệp.

