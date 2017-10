Lộ diện tình mới của Andy Carroll

(TNO) Bản hợp đồng người Anh đắt giá nhất trong lịch sử Andy Carroll lại vừa ghi bàn trên chốn tình trường khi 'cưa đổ' cựu ngôi sao của chương trình 'The Only Way Is Essex' Billi Mucklow.

Carroll và Billi Mucklow quen nhau từ mùa hè năm ngoái - Ảnh: Instagram Sau vài lần “gãy gánh giữa đường” với các bóng hồng trước đây như Laurie Henderso và Stacey Miller, chân sút đang khoác áo West Ham dường như muốn giấu kín chuyện tình cảm lần này của mình. Thật vậy, chỉ tới khi một bức ảnh trên Instagram của người mới Billi Mucklow xuất hiện thì người ta mới biết cả hai đang hẹn hò. Theo Sport Mail, Carroll được cho rằng bắt đầu đi lại với Billi Mucklow từ mùa hè năm ngoái. Mối quan hệ của hai người cũng trở nên thắm thiết từ đó. Mới đây, cựu chân sút của Liverpool đã có dịp ra mắt gia đình bên phía bạn gái hồi tuần rồi và đích thân chị gái của Billi đã mô tả hai người họ giống như một “cặp đôi nóng bỏng”. “Chuyện của Billi và Andy rất nghiêm túc. Billi đã thích Andy từ lâu và cũng là một fan cuồng nhiệt của West Ham. Lúc này, cô ấy không thể tin được mình và Andy lại trở thành một đôi. Cả hai đã biết nhau được một thời gian nhưng chỉ mới gắn bó mặn nồng gần đây”, một nguồn tin nói với The Sun. Với Carroll, có lẽ vì đã quá sành sỏi trên chốn tình trường nên việc chinh phục người đẹp không quá khó như làm rung mảnh lưới các thủ môn trên sân. Dù vậy, Billi Mucklow cũng không nên vội vàng trong mối quan hệ bởi bạn trai của mình từng “dính phốt” hành hung phái yếu trước đây. Được biết, tiền đạo người Anh hồi năm 2010 phải bồi thường cho 11.000 bảng cho Samantha Morrison vì tấn công cô nàng bên ngoài một hộp đêm ở Newcastle. Cùng năm đó, Carroll lại tiếp tục dính vào vụ hành hung bạn gái cũ Laurie Henderso nhưng may mắn thoát tội vì đơn kiện bị hủy bỏ. Đức Trường Đức Trường