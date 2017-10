Lương cầu thủ tại Anh tăng chóng mặt

Các đồng nghiệp của họ tại giải Championship (hạng Nhất Anh) hưởng lương trung bình 250.000 bảng một năm, chỉ bằng 1/6 so với Premier League. Xuống các giải thấp nữa thì số tiền lương cho cầu thủ càng bị thắt lại. Lương cầu thủ tại giải League One (hạng Nhì Anh) là 80.000 bảng/năm và League Two (hạng Ba Anh) là 65.000 bảng/năm. Rõ ràng giữa Premier League và các hạng dưới có khoảng cách thu nhập rất lớn. Vì vậy, nhiều cầu thủ tại giải hạng dưới nếu được lên chơi tại Premier League chẳng khác gì được đổi đời.

Trước đây, lương các cầu thủ ở Premier League cũng không cao đến thế. Daily Star cho biết năm 2006, lương trung bình của mỗi cầu thủ tại giải đấu cao nhất nước Anh chỉ vào khoảng 646.000 bảng. Tuy nhiên, chỉ trong 4 năm qua, dù nền kinh tế thế giới bước vào thời kỳ khó khăn, nhưng lương các cầu thủ lại tăng vọt.

Trong khi các cầu thủ hài lòng vì lương liên tục tăng thì các đội bóng lại “méo mặt”. Portsmouth từng tung tiền trả lương cao để chiêu mộ cầu thủ giỏi và đoạt FA Cup 2008. Nhưng chính quỹ tiền luơng đó đã trở thành gánh nặng khiến CLB gặp khó khăn dẫn đến phá sản hồi tháng 2.2010 và bị chính quyền quản lý. Malcolm Clarke, chủ tịch Hiệp hội CĐV Anh cũng hết sức bất bình trước việc lương cầu thủ được tăng chóng mặt vì nó đánh vào túi tiền CĐV. Clarke phân tích: “Các năm trước, tiền bản quyền truyền hình cũng đủ để CLB trả tiền cầu thủ. Nhưng giờ do lương các cầu thủ tăng cao nên tiền truyền hình vẫn không đủ trang trải. Trong khi giá vé vào sân tăng lên, các CĐV là những người phải gánh tiền lương cho cầu thủ”.

Nhưng Clarke lại cho rằng việc lương tăng không phải là lỗi của cầu thủ. “Không nên trách bất kỳ cầu thủ nào. Họ làm sao có thể từ chối được khi các ông chủ đề nghị mức lương cao”, Clarke nói. Vị chủ tịch Hiệp hội CĐV Anh cho rằng chỉ có dùng các biện pháp chế tài mới giải quyết dứt điểm vấn đề này: “Chúng tôi (hiệp hội CĐV) ủng hộ giải pháp tạo mức lương trần của mỗi CLB tùy thuộc vào thu nhập của họ. Đây là ý tưởng đã áp dụng thành công tại các giải đấu thấp”.

Hồ Khuê