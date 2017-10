Mạc Hồng Quân làm ‘nhân viên’ tiếp thị cho vợ Kỳ Hân

Chuyện là vào trung tuần tháng 7, bà xã của Mạc Hồng Quân - nữ diễn viên, người mẫu xinh đẹp Kỳ Hân cũng cho “đăng đàn” ở Facebook của mình về nghề tay trái, kinh doanh mỹ phẩm và cô nàng cũng rất khéo lấy lòng các fan nữ: “Mình bắt đầu bán một số loại mỹ phẩm nhé. Con gái thì tất nhiên ai cũng mong có một làn da đẹp và một lớp lớp trang điểm mỏng tự nhiên. Mà đã là con gái thì trong túi xách lúc nào cũng phải có ít nhất 1 thỏi son rồi đúng không nào? Trong túi xách của Hân luôn có son này, hộp phấn này, chai xịt khoáng, cây mascara, một cây chì lông mày. Vì vậy có thể yên tâm làm việc cả ngày ngoài đường cũng không sợ xấu.

Ông chồng của Hân lập tức đáp lời: "Chị em nào có nhu cầu hoặc anh em nào mua tặng người yêu hoặc vợ thì liên hệ nhé. Để cho em còn được về nhà. Vợ dặn không bán được cấm về nhà". Câu "than thở" dí dỏm của Quân nhận được ào ào những lời ủng hộ.

Thừa thắng xông lên, sáng 2.8, Mạc Hồng Quân lại viết trên tường nhà mình một lời quảng cáo với nội dung đầy…khiếp sợ: “Vì bình yên trên Facebook của em, mọi người ai có nhu cầu thì like và liên hệ mua hàng qua địa chỉ này. Hi hi hi. Công việc của em coi như xong”.

Tôi vốn thích cả hai vợ chồng nhà này nên cũng hăng hái vào phần bình luận của họ rồi đưa ra “cam kết” rất hùng hồn: “Chị sẽ làm khách hàng của Kỳ Hân nhé”. Tiền đạo Than Quảng Ninh đáp lời: “Thế cần gì, chị cứ nói em nhé. Hi hi. Ship tận nơi luôn ạ”.

Mối tình đầy sóng gió của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đã có một cái kết rất đẹp bằng một đám cưới lãng mạn vào cuối tháng 6 vừa qua. Sau ngày cưới, sự nghiệp của Quân dường như trở nên thăng hoa hơn. Anh thi đấu tốt, nổ súng ở những trận quan trọng và đang cùng các đồng đội của mình tiến đến những thứ hạng cao của mùa giải. Còn trên trang cá nhân, hôm nọ, Quân đã viết thế này: “Cứ thế bước đi, cố gắng hết sức trên con đường của mình”.

Nhật Duy