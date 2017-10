Man City thua, Mancini thiếu kiềm chế

(TNO) Man City đã đánh mất cơ hội vào top 4 sau thất bại đau đớn trước Everton ngay trên sân nhà City of Manchester vào rạng sáng nay (25.3). Tệ hơn nữa, trong những phút cuối trận HLV Mancini đã có những hành động thiếu kiềm chế với người đồng nghiệp David Moyes bên ngoài đường biên.

Everton tiếp tục chứng tỏ họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu đối với các đội bóng lớn sau chiến thắng thuyết phục ngay trên sân của Man City. Hai bàn thắng của Tim Cahill và Mikel Arteta đã giúp "The Toffees" trở thành đội bóng đầu tiên rời sân City of Manchester với 3 điểm kể từ khi Fulham làm được điều đó vào tháng 4 năm ngoái.

Không hài lòng với những gì các học trò thể hiện, HLV Mancini đã nhiều lần ra sát đường biên để trực tiếp chỉ đạo. Phút 86 sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Arteta, ông thầy người Ý do không giữ được bình tĩnh đã có va chạm với người đồng nghiệp David Moyes. Rất may sự việc không diễn ra quá tồi tệ bởi trọng tài và các cầu thủ hai bên đã kịp thời can ngăn. Mặc dù vậy cả hai vẫn bị trọng tài chính truất quyền chỉ đạo.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, hai HLV đều tỏ ra lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra. HLV Mancini cũng đã gửi lời xin lỗi đến người đồng nghiệp bên phía Everton.

Dưới đây là chùm ảnh va chạm của hai HLV trong trận đấu rạng sáng nay:



Cả hai HLV nhiều lần ra sát đường biên để trực tiếp chỉ đạo



Không giữ được bình tĩnh HLV Mancini (bìa trái) lao vào người đồng nghiệp bên phía Everton đòi "ăn thua đủ" vì cho rằng ông này đang câu giờ



Rất may các trợ lý trọng tài đã can thiệp kịp thời



Mặc dù vậy đôi bên vẫn lời qua, tiếng lại với nhau



Kết quả là trọng tài chính buộc phải "mời" cả hai lên khán đài



HLV David Moyes (bìa phải) cho rằng mình không làm gì sai

T.Thành

(Ảnh: Reuters)