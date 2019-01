Maradona đã 'tai qua nạn khỏi' sau ca phẫu thuật

Theo một nguồn tin thân cận với huyền thoại bóng đá Argentina, ông đang hồi phục tốt trong bệnh viện sau ca phẫu thuật xử lý tình trạng chảy máu dạ dày. Maradona (58 tuổi) đã được phát hiện bị chảy máu dạ dày hồi đầu tháng này khi kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện ở Olivos, ngoại ô thủ đô Buenos Aires.

Theo báo giới, cuộc phẫu thuật ngày 12.1 nhằm ngăn chặn tình trạng chảy máu do thoát vị không phải là một ca phức tạp. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật này còn để giải quyết những “bất tiện” do tình trạng chảy máu dạ dày, đồng thời tránh những phát sinh xấu khi Maradona từng có nhiều bệnh trong quá khứ do sử dụng ma túy và nghiện rượu.

Luật sư Matis Morla của Maradona viết trên Twitter rằng: “Ca phẫu thuật của Diego Maradona đã kết thúc. Tạ ơn Chúa vì mọi sự diễn ra hoàn hảo”. Maradona thường xuyên phải nhập viện trong những năm qua, thường là do lối sống xa hoa từng khiến ông trở thành một trong số những cầu thủ được ngưỡng mộ nhất của thế kỷ 20.

Lần đổ bệnh gần nhất của “Cậu bé vàng” bóng đá Argentina là tại World Cup 2018 ở Nga khi ngất xỉu khi xem trận đội nhà gặp Nigeria. Maradona từng được đưa vào bệnh viện hồi năm 2004 trong tình trạng nghiêm trọng về tim và hô hấp liên quan đến việc sử dụng cocaine. Sau đó ông phải trải qua thời gian cai nghiện ở Cuba và Argentina trước khi phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để giảm cân hồi năm 2005.

Đến năm 2007, “Cậu bé vàng” chủ động vào một bệnh viện ở Buenos Aires để điều trị tình trạng lạm dụng rượu. Trong những tháng gần đây, ông phải chống nạng khi đi lại do đầu gối bị đau.

Các bác sĩ đã phát hiện tình trạng dạ dày chảy máy chỉ một thời gian ngắn trước khi Maradona phải bay sang Mexico, nơi ông dẫn dắt đội bóng hạng nhì Dorados de Sinaloa. Luật sư Morla nói rằng Maradona sẽ quay lại dẫn dắt CLB này trong mùa thứ hai ngay sau khi hồi phục hoàn toàn. “Hiện giờ chúng tôi đang chờ Diego hồi phục sức khỏe hoàn toàn để ông có thể quay lại làm việc sớm nhất có thể”, Morla nói.

Tây Nguyên