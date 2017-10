Maradona văng tục và hành xử côn đồ ở Croatia

(TNO) Một đoạn video mới đây cho thấy huyền thoại Diego Maradona lại vừa dính vào một vụ ẩu đả bên ngoài hộp đêm ở Dubrovnik (Croatia) vào tối 7.9 qua.

Theo Marca, Diego Maradona lúc đó được tin rằng đã nổi cơn giận dữ khi nghe một người đồng hương nhắc đến tên Sergio Aguero, từng là con rể của ông. Được biết, cựu danh thủ bóng đá Argentina đã có một mối quan không mấy tốt đẹp với tiền đạo đang khoác áo Man City, từ khi Aguero và cô con gái Giannina của ông chia tay nhau.

Trong đoạn phim được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Youtube, Maradona bộc lộ rõ bản tính rất hung dữ khi liên tục gào thét ngoài đường và có những lời tục tĩu nhắm vào Aguero. Không chỉ vậy, ông còn ném một chai thuỷ tinh và cố lao vào tấn công những cổ động viên Argentina muốn chụp hình với ông và cả người nhắc đến tên Aguero, theo Marca.

Ngoài ra, tờ Metro cho biết Diego Maradona còn định đánh một người đang quay phim lại vụ việc. Song, rất may khi những người bạn của Maradona đã cố gắng can ngăn. Theo Mirror, cảnh sát cũng đã được cấp báo sự việc, nhưng không hề can thiệp vì chưa có ai phàn nàn về hành động xuất phát từ Maradona.

Đây không phải lần đầu “cậu bé vàng” hành xử côn đồ như vậy. Gần đây nhất, ông từng tát một phóng viên ở quê nhà hồi tháng 8 trong lúc đang rời khỏi nhà hát cùng bạn gái cũ Veronica Ojeda và con trai Diego Fernando.

Được biết, Maradona sang Croatia trong chuyến nghỉ mát sau khi tham dự trân đấu từ thiện "Match for Peace" ở Rome diễn ra vào ngày 1.9 qua.

Đức Trường

