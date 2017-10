Mẻ lưới lớn của Interpol

* Với việc Interpol mạnh tay trấn áp nạn cá cược bất hợp pháp, các hãng cá cược được cấp phép hoạt động công khai sẽ nhờ đó không bị mất đi một nguồn thu lớn mà lâu nay thường chảy vào túi của các tổ chức tội phạm thông qua các hình thức cá cược bất hợp pháp. Được biết, nhiều nước trên thế giới đã cho hợp pháp hóa cá cược và đánh bạc trên mạng, vì đây là một mảnh đất màu mỡ để thu lợi rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có nhiều nước như Pháp chỉ cho phép một cách hạn chế, như vừa qua họ chỉ cho giới cá cược tham gia đặt cược trong 1 tháng World Cup mà thôi. Nhưng ở Anh thì rất phổ biến với các hãng cá cược được cho công khai hoạt động.



* Tại VCK World Cup vừa qua, Interpol cũng tham gia hỗ trợ các công tác bảo vệ an ninh các đội tuyển cùng với cảnh sát nước chủ nhà Nam Phi. Interpol đã cử một nhóm gồm 50 chuyên gia đến từ 32 quốc gia tham dự VCK, và có tên gọi là “IMEST”. Nhóm này đã hỗ trợ, chia sẻ các thông tin tình báo với lực lượng an ninh Nam Phi, phục vụ an toàn công tác bảo vệ an ninh. Ngoài ra, nhóm này cũng thu thập các thông tin phục vụ điều tra các hoạt động cá cược bất hợp pháp, dàn xếp tỷ số...