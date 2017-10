Mê tín dị đoan trong thể thao: 'Hiến' cầu thủ vì niềm tin siêu nhiên

CLB Midlands Portland Cement của Zimbabwe từng nhận một bài học nhớ đời chỉ vì quá tin vào thế giới tâm linh. Trong quá khứ, họ đã tổ chức một nghi lễ tẩy sạch linh hồn quỷ dữ để cải thiện vận may nhưng lại khiến một cầu thủ trụ cột mãi mãi... “lên thiên đàng”.

Châu Phi vốn là lục địa nổi tiếng với các nghi lễ mê tín dị đoan có phần thái quá. Từ xa xưa, con sông Zambezi cũng nằm trong vòng xoáy của những nghi lễ vượt xa thực tế ấy khi ẩn chứa một thế giới tâm linh từ nhiều thế hệ người dân sinh sống dọc theo con sông. Hằng năm, nhiều nghi lễ được tổ chức liên quan đến dòng sông này như là cách để người dân cầu mong đem đến điềm may, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, rửa sạch những điều xấu xa khỏi linh hồn... Con sông tuyệt nhiên chẳng liên quan gì đến bóng đá nhưng nó đã từng và sẽ mãi lưu giữ một sự cố đau lòng hiếm thấy trong lịch sử môn thể thao “vua”.

Lẫn lộn điều may vận rủi

Midlands Portland Cement (MPL) là một trong những đội bóng trung bình khá ở Zimbabwe. Tuy vậy, cũng như nhiều đội bóng ở quốc gia và châu Phi, MPL bị ngập chìm trong niềm tin siêu nhiên. Niềm tin của họ nằm ở con sông Zambezi. Vốn là con sông có chiều dài xếp thứ tư châu Phi chạy qua lãnh thổ của Zambia và Zimbabwe, Zambezi còn nổi tiếng với thác nước lớn và đẹp nhất thế giới với tên gọi Victoria được đặt theo tên của một nữ hoàng Anh. Tuy nhiên, con sông huyền thoại này từ lâu khét tiếng nguy hiểm bởi dòng nước chảy mạnh và tồn tại hiểm họa chết người đến từ quần thể cá sấu và hà mã khát máu.

Đầu tháng 10.2008, Ban lãnh đạo MPL rơi vào tình thế phải “vắt chân lên cổ” tìm cầu thủ thay thế giữa chừng ở giải hạng nhất (Zimbabwean Division One) do bất đắc dĩ chia tay một cầu thủ trụ cột theo kiểu “dở khóc dở cười”. Cầu thủ tội nghiệp này không phải nghỉ thi đấu vì chấn thương quá nặng hoặc giã từ sự nghiệp mà anh ta bị mất tích trong một nghi lễ mê tín của đội bóng MPL trên sông Zambezi. Số là trước trận đấu với CLB Sao Paulo, bất chấp sự nguy hiểm, ban huấn luyện của MPL “chỉ đạo” tất cả cầu thủ thực hiện nghi lễ truyền thống là bơi ra giữa dòng Zambezi để “rửa” sạch những linh hồn ma quỷ đang đeo bám khiến họ ít khi... gặp may. Nói là nghi lễ truyền thống nhưng thực chất về hình thức không quá cầu kỳ. Theo đó, khi đến nơi, 17 cầu thủ CLB MPL chỉ việc cởi hết quần áo rồi lao xuống sông Zambezi để bơi hoặc chỉ cần ngâm mình dưới nước. Oái oăm thay, sau khi thực hiện xong nghi lễ, CLB MPL giật mình phát hiện chỉ có 16 cầu thủ “tâm hồn sạch sẽ” trở lên bờ mặc quần áo, người còn lại mất tích giữa dòng nước. Sự việc lập tức được báo với cảnh sát địa phương nhưng tung tích của cầu thủ xấu số vẫn mãi “bặt vô âm tín”. Nhật báo The Chronicle của Zimbabwe thời điểm ấy dẫn một nguồn tin cho biết cầu thủ xấu số (không tiết lộ danh tính) của MPL có thể bị chết đuối nhưng khả năng lớn hơn là đã trở thành “mồi ngon” cho cá sấu.

Nhưng điều đáng nói là mặc dù không khí tang thương bao trùm nhưng ban lãnh đạo của đội bóng vẫn để các cầu thủ ra sân đấu với Sao Paulo thay vì hoãn trận đấu tưởng niệm cầu thủ xấu số. Và dù đã “rửa sạch”

những linh hồn xấu xa sau nghi lễ tắm sông, MPL vẫn nhận thất bại 0-1 trước đối thủ. Sau này, một nguồn tin điều tra tiết lộ các cầu thủ của MPL đã bị “ép” phải thực hiện nghi lễ mê tín vì ban lãnh đạo và ban huấn luyện của đội quá tin vào thế giới tâm linh. Nhưng thời điểm ấy dư luận trong nước và quốc tế đưa ra những bình luận khá mỉa mai rằng ban lãnh đạo của MPL không hay biết rằng chính sự cố một cầu thủ mất tích là điềm may của đội bóng. Bởi nếu đánh bại Sao Paulo thì có lẽ nghi lễ mê tín ẩn chứa sự chết chóc trên dòng sông Zambezi của CLB MPL sẽ còn được tái hiện dài dài...

Tây Nguyên