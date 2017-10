Mickey Rourke trở lại với Iron Man 2

Đó là những hình ảnh của Người sắt trong Iron Man phần 1. Trong phần 2, Tony sẽ phải đối mặt với áp lực từ chính phủ, báo chí và công chúng về việc chia sẻ công nghệ của mình với quân đội. Không chấp nhận việc những phát minh của mình lại bị đem phục vụ cho những mục đích gây chiến tranh tàn sát nhân loại, Stark đã cùng với Pepper Potts và James “Rhodey” Rhodes thành lập một liên minh mới để đương đầu với kẻ thù.

Iron Man 2 được dự đoán là phim bom tấn của mùa hè 2010. Đáng chú ý, nhân vật phản diện, đối thủ lớn nhất của Người sắt trong phần 2 này, chính là Whiplash với hai cánh tay có khả năng phát ra những tia sét cực mạnh dễ dàng cắt một chiếc xe hơi ra làm đôi. Vai diễn này do siêu sao từng được đề cử giải Oscar 2009 trong phim The Wrestler, Mickey Rourke (sinh năm 1952) thủ diễn.

Khi mới 6 tuổi, cha Mickey Rourke đã rời bỏ gia đình, mẹ ông đi bước nữa và ông phải chuyển cuộc sống đến miền nam Florida, thời điểm ông tập võ để tự vệ như bản năng sinh tồn trong giai đoạn gian khó. Từ năm 1964 đến 1972, ông hoàn thành sự nghiệp quyền Anh nghiệp dư với thành tích đáng nhớ: thắng 20 trận, hạ K.O 17 đối thủ (ông từng là học trò của HLV Freddie Roach, người đã dẫn dắt 22 nhà VĐTG, trong đó có De La Hoya, Pacquiao lẫn Wladimir Klitschko). Trong thời gian giã từ sàn đấu, nghe lời bạn bè ở ĐH Miami, Rourke đi thử vai trong phim Deathwatch. Rồi từ đó, ông trở thành diễn viên tăm tiếng của Hollywood qua các phim: 9½ Weeks, Barfly, Year of the Dragon, Angel Heart… Khán giả nhìn nhận Rourke là “con người nổi loạn mà rất đáng yêu”. Đùng một cái, vào năm 1991, Rourke quyết định trở lại quyền Anh (nhưng là ở đẳng cấp chuyên nghiệp) với thành tích đáng nể: thắng 6 (4 trận thắng K.O), hòa 2, không thua trận nào. Trước khi giã từ sàn đấu quyền Anh vào năm 1995, Rourke cho biết: “Tôi trở lại sàn đấu để kiểm tra thể lực của mình. Thế là đủ rồi”. Nhưng cái giá mà ông phải trả cho nghiệp thể thao là quá đắt: nát xương gò má, các ngón tay mất cảm giác, có thời gian bị mất trí... Khi giải nghệ thể thao, ông phải đi giải phẫu thẩm mỹ để trở lại nghiệp diễn (ấn tượng nhất là vai võ sĩ đô vật Randy "The Ram" Robinson trong The Wresler, được đề cử Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2009).

Dù nhiều lần hầu tòa vì hành hạ vợ nhưng ông rất yêu thú cưng, có lúc nuôi 7 chú chihuahua. Có lần, ông bỏ gần 10.000 USD để đem con Loki yêu dấu từ Anh đến phim trường Hollywood khi tham gia bộ phim Stormbreaker. Ngày 18.2.2009, con Loki qua đời trong vòng tay ông ở tuổi 18. Tờ The Daily Express tiết lộ, trong phim Iron Man 2, để diễn cảnh khổ đau, ông đã nhờ một nhân viên hậu kỳ cầm những di ảnh của con thú cưng (ngoài ống kính ghi hình) để chính nó truyền cảm hứng cho ông. Robert Downey Jr, diễn viên thủ vai Người sắt bình luận: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều tương tự. Đó là chất xúc tác tuyệt vời để Mickey diễn xuất đầy cảm hứng”. Di ảnh ấy chính là Loki.

Hiếu Dân