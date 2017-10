Mike Tyson theo nghiệp sân khấu để làm… người tốt

Manny Pacquiao tái đấu Marquez Theo tin ban đầu từ tờ Los Angeles Times, cuộc so găng thu hút nhiều sự chú ý giữa võ sĩ nổi tiếng người Philippines Manny Pacquiao và Juan Manuel Marquez (Mexico) đã được ký kết hoàn tất. Theo đó, cuộc đấu sẽ diễn ra vào ngày 8.12 ở MGM Grand Garden Arena, Las Vegas (Mỹ) và thông tin chính thức sẽ được công bố vào ngày 18.9. Trước đó, Pacquiao đã phủ nhận việc sẽ tái đấu với Timothy Bradley, người đánh bại anh ở cuộc so găng tranh đai hạng siêu trung WBO đầy tranh cãi hồi tháng 6. Thông tin trên được người hâm mộ quyền anh thế giới đón nhận trong sự hào hứng bởi Pacquiao luôn đánh giá Marquez là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình sau 3 lần giáp mặt nhau, trong đó võ sĩ Philippines đang dẫn với 2 thắng, 1 hòa. Tuy nhiên, Marquez luôn một mực cho rằng 3 cuộc đấu với với Pacquiao trước đó phần thắng xứng đáng thuộc về anh, nếu không có những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Vì vậy, cuộc so găng nói trên được coi là “đòn quyết định” để giải quyết những tranh cãi.