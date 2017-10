Mới 3 tuổi, con gái Beckham có thể kiếm triệu USD

(TNO) Báo Daily Star đưa tin gia đình cựu danh thủ David Beckham đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác với cô con gái nhỏ Harper Seven của họ từ các công ty người mẫu.

Harper Seven có thể trở thành người mẫu trong tương lai - Ảnh: AFP

Harper Seven là con gái út của cựu ngôi sao David Beckham và nữ ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham. Cô bé mới 3 tuổi, nhưng được đánh giá là một gương mặt rất sáng giá có thể trở thành người mẫu trong tương lai. Cô bé cuốn hút với gương mặt dễ thương.

Vừa qua, Harper Seven được bố mẹ dẫn đến Tuần lễ thời trang New York 2015. Tại đây, cô công chúa nhà Beckham trở thành tâm điểm chú ý. Theo đó, nhiều công ty người mẫu để mắt sít sao đến cô bé và bày tỏ ý định muốn ký hợp đồng lên đến 30 triệu USD với Harper Seven. Các công ty này tin rằng, Harper Seven là "hình mẫu đại diện cho một gia đình lý tưởng, hiện đại".

Dù vậy, gia đình Beckham đã từ chối tất cả những lời đề nghị hấp dẫn đó vì lý do con gái của mình còn quá nhỏ. Theo đó, việc sớm vào đời kiếm tiền có thể phá hỏng tuổi thơ đáng yêu của cô bé so với bạn bè đồng trang lứa. Dù vậy, đây vẫn được xem là bước khởi đầu lý tưởng để Harper bước vào con đường người mẫu trong tương lai.

Nhiều người tin rằng Harper sớm muộn cũng bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi cô bé hội đủ những yếu tố cần thiết để vào nghề. Được biết, cậu nhóc thứ hai nhà Beckham là Romeo nhận hợp đồng làm người mẫu cho hãng thời trang Burberry lúc mới 10 tuổi. Vậy lý gì Harper lại không làm được những gì anh trai từng thực hiện.

Đức Trường

