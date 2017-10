Một trọng tài bị bắt vì buôn bán heroin?

Trọng tài từng bắt chính ở World Cup 2002 - Byron Moreno vừa bị bắt tại sân bay Kennedy Airport, ở TP New York do lực lượng an ninh sân bay phát hiện trong túi xách của vị trọng tài này có chứa khoảng 10 pounds heroin sau khi vừa đáp chuyến bay từ Ecuardo.

Mô tả Trọng tài từng bắt chính ở World Cup 2002 - Byron Moreno vừa bị bắt tại sân bay Kennedy Airport, ở TP New York do lực lượng an ninh sân bay phát hiện trong túi xách của vị trọng tài này có chứa khoảng 10 pounds heroin sau khi vừa đáp chuyến bay từ Ecuardo. Hải quan sân bay Kennedy Airport lập tức điều tra việc Byron Moreno buôn bán ma túy, thì trọng tài này một mực kêu oan và cho rằng bị kẻ xấu bỏ heroin vào túi xách. Trọng tài Byron Moreno khá nổi tiếng khi từng được xem là “kẻ thù” của người Ý do quyết định đuổi đội trưởng Francesco Totti ra khỏi sân trong trận thua Hàn Quốc 1-2 ở vòng 2 World Cup 2002. Vì vậy hiện có nhiều nghi vấn cho rằng Byron Moreno đã hít heroin trước khi điều khiển các trận đấu ở World Cup 2002. Hơn nữa, vị trọng tài này cũng từng bị LĐBĐ Ecuardo treo còi 20 trận sau 1 trận đấu ở giải quốc nội do cả 2 đội đều phát đơn khiếu nại sau khi phạm nhiều sai lầm không đáng có trong các tình huống thổi phạt. T.Nguyên