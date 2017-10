Mourinho bất ngờ trở lại Chelsea

Báo chí Anh như lên cơn sốt khi bắt gặp “Người đặc biệt” Jose Mourinho cùng vợ đến London hồi đầu tuần này để tìm mua một căn nhà mới.

Cũng nhân dịp này, Mourinho đến khu vực gần trụ sở CLB Chelsea để thăm hỏi một số bạn bè cũ và vui vẻ chụp hình lưu niệm với nhiều CĐV. Diễn biến này đến ngay sau khi HLV Villas-Boas trả lời phỏng vấn với Đài phát thanh TSF ở Bồ Đào Nha rằng mình hoàn toàn có thể bị tỉ phú Abramovich sa thải bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, tờ nhật báo thể thao AS của Tây Ban Nha cho biết: “Mourinho đang chuẩn bị trước cho bước đi sắp tới của mình, đó là trở lại giải Ngoại hạng Anh”. Mặc dù vậy, các báo như The Mirror, The Sun của Anh dự đoán: “Chưa chắc Mourinho sẽ làm HLV cho Chelsea hoặc M.U, mà có thể đang ngắm nghía vị trí dẫn dắt tuyển Anh tại VCK Euro sắp tới”.

Tin tức về khả năng Mourinho dẫn dắt tuyển Anh cũng có cơ sở khi FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) đưa tên HLV này vào danh sách rút gọn để tuyển lựa, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận mời HLV Redknapp hoặc HLV tạm quyền Stuart Pearce không đạt yêu cầu.

HLV Mourinho vẫn im lặng trước mọi tin đồn.

G.Lao