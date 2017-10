M.U im lặng để phản đối

Để xảy ra điều này, CLB M.U coi như chấp nhận án phạt từ FA (Hiệp hội Bóng đá Anh), vì theo nghĩa vụ trước và sau mỗi trận đấu, các HLV hoặc trợ lý được ủy quyền phải trả lời phỏng vấn báo chí. Do đó, chỉ cần các hãng truyền hình này khiếu nại lên FA, chắc chắn M.U sẽ bị phạt. Trước đây, HLV Ferguson cũng từng bị FA phạt vì cương quyết không “nói chuyện” với BBC Sports (năm 2004), do kênh truyền hình này từng làm liên tiếp 3 phóng sự điều tra nói về các sai phạm trong công việc đại diện cầu thủ của con trai ông - Jason. CLB M.U đã phải đứng ra nộp phạt với một khoản tiền không nhỏ, khoảng 60.000 bảng Anh.



Cận cảnh vết chấn thương của tiền vệ CLB M.U ảnh chụp qua màn hình

Bình luận viên Daniel Taylor của tờ The Guardian tiết lộ: “CLB M.U đã có ý định không trả lời báo chí trước trận đấu với Liverpool do bực bội với trọng tài và FA sau trận thua Chelsea. Lần này họ lại tức tối với việc trọng tài Philip Dowd không truất quyền thi đấu đối với trung vệ Carragher (chỉ bị phạt thẻ vàng) sau pha phạm lỗi thô bạo với tiền vệ Nani khiến cầu thủ này bị một vết cắt sâu ở gần cổ chân, và đối mặt với khả năng sẽ nghỉ thi đấu dài hạn. Do đó, họ đã quyết định im lặng, xem như là một cách thức phản đối”.

Ở một diễn biến khác, Tottenham tự làm khó mình trong mục tiêu cạnh tranh vị trí thứ 4 khi để đội áp chót là Wolverhampton cầm hòa 3-3.

