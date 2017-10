M.U sẽ về tay CĐV?

Dù gia đình Glazer khẳng định không bán đội bóng Manchester United nhưng các lãnh đạo của nhóm Red Knights (Những hiệp sĩ đỏ) vẫn tiếp nhận những “hiệp sĩ” góp tiền vào nhằm giải cứu M.U khỏi tay những người Mỹ. Red Knights là nhóm tập hợp các CĐV M.U giàu có đang chuẩn bị đề nghị mua M.U từ tay gia đình Glazer.

“Lúc đầu chúng tôi nghĩ có khoảng 40 nhà đầu tư nhưng bây giờ con số này lên tới hơn 60”, ông Jim O’Neill, người đứng đầu Red Knights tiết lộ. Hơn 60 “hiệp sĩ” này góp được số tiền khoảng 1,5 tỷ bảng để thực hiện vụ mua bán thế kỷ trong làng thể thao. O’Neill đã thôi chức trưởng ban nghiên cứu kinh tế thế giới ở ngân hàng đầu tư Goldman Sachs để tập trung vào sứ mạng của Red Knights.

Sức mạnh từ CĐV thật kinh khủng. Tôi không nghĩ họ đã làm được điều phi thường như vậy

_David Gill (GĐĐH của M.U)



Red Knights định giá M.U có giá khoảng 1 tỷ bảng trong khi theo tính toán của gia đình Glazer thì M.U trị giá 1,2 tỷ bảng. M.U chính là đội thể thao có giá lớn nhất thế giới, xếp trên các đội bóng bầu dục Mỹ Dallas Cowboys, Washington Redskins, New York Yankees, New England Patriots.

Với 1,5 tỷ bảng trong tay, dù có phải trả 1,2 tỷ bảng để mua M.U thì Red Knights vẫn chấp nhận. Với gia đình Glazer thì cái giá này là tốt rồi, họ sẽ thoát khỏi những tờ giấy báo đòi nợ từ các ngân hàng, thoát khỏi làn sóng phản đối họ từ các CĐV tại chính Old Trafford, sân nhà của M.U. Theo quỹ CĐV M.U (MUST) thì hiện tại đã có 110 ngàn CĐV tham gia vào chiến dịch ủng hộ Red Knights mua lại M.U từ gia đình Glazer. Các CĐV M.U rất bất bình vì từ khi gia đình Glazer tiếp quản M.U năm 2005 đến nay, họ đã tăng giá vé vào sân Old Trafford lên gấp đôi.



CĐV M.U phản đối gia đình Glazer

Hôm rồi, Giám đốc điều hành David Gill của M.U có đặt sự nghi ngờ về khả năng huy động vốn và điều hành của Red Knights, ông cũng khẳng định ông và Ferguson hoàn toàn ủng hộ gia đình Glazer. Thực tế, Gill và Ferguson thích làm việc dưới một cơ cấu không có nợ nần và bén rễ trong các CĐV hơn mà Red Knights hứa đảm bảo nếu họ có M.U trong tay. Gill là bạn của O’Neill và ngay từ đầu chiến dịch O’Neill đã nói sẽ giữ nguyên bộ máy M.U, bao gồm cả Gill và Ferguson nếu tiếp quản M.U.

M.U vẫn là cỗ máy kiếm ra tiền và nhà Glazer vẫn muốn giữ. Ý đồ bán và không bán của họ hiện tại là 50-50. Trong tình thế này, vai trò của Ferguson rất quan trọng. Nếu ông ngả về Red Knights thì Glazer nên làm các thủ tục bán vì nếu Ferguson ra đi, thành công trên sân cỏ cũng bỏ M.U ra đi.

Không đá Play-off tranh vé dự Champions League



Cách đây 2 tuần, rộ lên thông tin ban tổ chức Premier League sẽ tổ chức đá play-off cho 4 đội xếp từ thứ 4 đến thứ 7 vào cuối mùa để xác định đội thứ 4 đại diện cho nước Anh dự Champions League cùng 3 đội xếp đầu bảng. Những thăm dò của báo Anh cho thấy 14/20 CLB tại Premier League ủng hộ kế hoạch này vì các CLB nhỏ có cơ hội tiếp cận vé dự Champions League gần hơn trong khi nhóm 4 đại gia nhất quyết phản đối chuyện này. Cuối cùng thì mọi chuyện tranh cãi cũng chấm dứt khi chủ tịch của ban tổ chức Premier League Richard Scudamore tuyên bố không có chuyện áp dụng đá play-off để xác định đội thứ 4 dự Champions League và đề nghị không bàn tán xa hơn vấn đề này. Tuyên bố của Richard Scudamore khiến cho cuộc đua giành vị trí thứ 4 của Liverpool, Man City, Tottenham và Aston Villa các vòng tới sẽ rất căng thẳng. Nhật Minh

Chính Phong