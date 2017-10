Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Hoa hậu phá hủy sự nghiệp của George Best

Năm 1973, ở tuổi 19, Marjorie Wallace trở thành người Mỹ đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới. Trước và sau khi đoạt vương miện, Wallace ngụ ở London, Anh (nơi diễn ra cuộc thi năm ấy).



Một người đẹp lừng lẫy danh tiếng như Marjorie Wallace thì phải đủ uy quyền để được ngôi sao bóng đá George Best phục dịch? Bà đã lầm. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới cũng lầm. Thế mới... sinh chuyện.

Sau 4 năm từ khi George Best đoạt "Quả bóng vàng châu Âu" 1968, ông tỏa sáng, giúp Manchester United trở thành CLB Anh đầu tiên trong lịch sử đoạt Cúp C1 châu Âu. Còn rất nhiều điều tuyệt vời khác để nói về tài năng của Best trên sân cỏ. Tuy nhiên, giá trị lịch sử của Best lại là những chi tiết nằm ngoài sân cỏ. Ông làm nên một hiện tượng, được giới trẻ sùng bái và giới kinh doanh sẵn sàng chi tiền quảng cáo. Chính Best sinh ra, hoặc định nghĩa lại khái niệm "ngôi sao", trong cái thời kỳ mà người ta chỉ biết ngôi sao bóng đá là những tài năng tuyệt luân trên sân cỏ, hơn là sự nổi tiếng ngoài đời. Ở thời điểm ấy, "chàng Beatles thứ 5" cũng rất biết cách khai thác "thương hiệu" của mình để cùng bạn bè mở hộp đêm Slack Alice, rất nổi tiếng và thành công tại thành phố Manchester.

Một hôm, những người tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) gọi điện cho Best, nói rằng HH Marjorie Wallace muốn đến hộp đêm Slack Alice. Best trả lời: "Cô ta sẽ được đón tiếp". Đầu dây bên kia: "Nhưng Marjorie phải được trả tiền". Người ta còn nêu rõ số tiền phải trả để được đón tiếp HHTG. Best cười hềnh hệch. Đôi lúc, chỉ vì muốn thoát khỏi đám đông báo chí hoặc sự phiền toái từ người hâm mộ, ông còn sẵn sàng chi nhiều hơn số tiền ấy chỉ để mua lấy sự tĩnh lặng, bình yên. Với Best, tiền bạc chả có nghĩa lý gì. Nhưng ông gút lại vấn đề trước sự ngỡ ngàng của ban tổ chức cuộc thi HHTG: vì là người đẹp, Marjorie Wallace sẽ được ưu tiên đến chơi ở Slack Alice mà không phải trả tiền. Nếu muốn, HHTG sẽ được chụp hình miễn phí với ngôi sao bóng đá George Best và bạn bè. Rồi ông cúp máy.

Rốt cuộc, HHTG cũng "hạ mình" đến chơi "miễn phí" tại hộp đêm của George Best. Cô ngồi không lâu, nhưng đủ lâu để Best dễ dàng có số điện thoại và địa chỉ của cô ở London. Ngay cuối tuần ấy, Best đã có mặt ở địa chỉ vừa xin được. Cuối tuần mà ông không phải khoác áo M.U ra sân? Hỏi thế với mẫu "ngựa chứng" George Best thì quá thừa. Ông thậm chí còn bặt tăm suốt một tuần liền, khi hẹn hò với HH nước Anh trước đó. Best không mang theo hành lý rườm rà. Và khi HHTG hỏi Best ở khách sạn nào tại London thì hóa ra, đấy cũng là câu hỏi thừa. Khi đã hẹn với một người đẹp nổi tiếng, ông đâu bao giờ tính chuyện phải ngủ ở khách sạn!

Một ngày của George Best tại London khi nào cũng vậy: ăn trưa tại nhà hàng San Lorenzo, đi xem phim vào buổi chiều, kế đến là hộp đêm Tramp, rồi ngủ với một người đẹp ngay tại nhà cô ta. Dù là HHTG cũng vậy. Kỳ này, điều duy nhất làm phiền Best là mới sáng sớm, Marjorie Wallace đã nhận điện thoại, thế mà cô cũng trả lời, lại kết thúc bằng câu "em nhớ anh" với đầu dây bên kia. Best nổi đóa. Marjorie cũng sửng cồ: "Anh nghĩ mình là ai?". Không lâu sau, có người đến đón HH. Best chả quan tâm. Ông ngủ tiếp đến trưa rồi cũng bỏ về.

Vài hôm sau thì scandal bùng nổ. Cảnh sát bắt George Best ngay tại hộp đêm Slack Alice và ông ra tòa vì cáo buộc ăn cắp ngân phiếu, nữ trang, áo choàng lông thú và giấy tờ của HH Marjorie Wallace. Best phải ra tòa vì trả lời không khéo (đáng lẽ ông không nên trả lời bất cứ câu gì của cảnh sát, mà để luật sư trả lời). Nhưng cũng chẳng sao, vì rút cuộc tòa án không thể kết tội, đành trả tự do cho Best.

Ngôi sao bóng đá bị HHTG trả đũa vì cơn tự ái "Ai phải hạ mình với ai?”. Điều tai hại là, scandal "nghi Best ăn cắp" ảnh hưởng quá lớn đến giới hâm mộ M.U. Chuyện ấy, cùng với tai tiếng vô kỷ luật sẵn có, khiến Best bị HLV Tommy Docherty loại khỏi đội hình M.U. Ông vĩnh viễn không được khoác áo CLB này nữa. Ở mùa bóng 1973 - 1974 ấy, M.U sa sút thảm hại khi không có Best trong đội hình. Và họ... rớt hạng! Sự nghiệp bóng đá của Best cũng coi như đi vào ngõ cụt sau khi chia tay M.U, và ông sa đọa, để rồi sau này phải khổ vì rượu (Best đã qua đời năm 2005).

Marjorie Wallace bị tước vương miện HHTG chỉ sau 104 ngày, vì vi phạm hợp đồng (cô hôn ca sĩ Tom Jones trên một bãi biển - điều mà mọi HHTG không được phép làm khi đang giữ vương miện). Ngoài Tom Jones, Wallace còn cặp với rất nhiều người nổi tiếng khác như tay đua F1 Peter Revson hoặc ngôi sao quần vợt Jimmy Connors. Bà có 2 đời chồng, đều ly dị. Sau này, bà có một sự nghiệp thành công trong nghề dẫn chương trình truyền hình.

