Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Phanh phui bí mật của HLV Brazil

Renata Alves - "bồ" cũ đồng thời là phụ tá của cựu HLV tuyển Brazil Luxemburgo - cho biết nhà cầm quân này liên tục gọi cầu thủ mới vào đội tuyển Brazil chẳng qua để ăn tiền "cò".



Renata Alves tiết lộ nhiều bí mật động trời của cựu HLV tuyển Brazil - Ảnh: AFP

Brazil là đất nước sản sinh cầu thủ chuyên nghiệp nhiều nhất thế giới? Điều này ai cũng biết, khi nhìn vào các cầu thủ Brazil đá thuê trên khắp 5 châu. Nhưng kể cả khi biết rõ điều ấy, người ta vẫn choáng ngợp trước những con số thống kê ở giai đoạn vài năm trước và sau cột mốc chuyển giao thiên niên kỷ. Cầu thủ Brazil trong những năm ấy tràn ngập trên các sân cỏ châu Âu, đến nỗi người ta so sánh các CLB bằng cách so sánh "lực lượng Brazil" trong các đội bóng. Tờ báo Jornal do Brazil nghĩ ra một mục mà ngay từ đầu họ đã tuyên bố chắc nịch: đề tài không bao giờ lặp lại, cũng không bao giờ cạn kiệt. Ở mục ấy, mỗi ngày tờ báo viết về chân dung một cầu thủ Brazil đang thi đấu ở nước ngoài.

Vì sao có tình trạng ấy? Mọi người té ngửa khi một hôm, bất chợt cô thư ký Renata Alves kể chuyện “làm ăn” của HLV Vanderlei Luxemburgo và câu chuyện lập tức gây chấn động. Cầm quân từ thập niên 1980, Luxemburgo là một trong những cái tên quen thuộc nhất làng HLV Brazil (Luxemburgo nổi tiếng đến nỗi sau này ông còn được rước sang Real Madrid). Sau khi Brazil bất ngờ thua Pháp 0-3 trong trận chung kết World Cup 1998, Liên đoàn Bóng đá Brazil trao ghế HLV trưởng "Selecao" cho Luxemburgo. Chỉ trong vòng 1 năm, Luxemburgo đã triệu tập hơn 70 cầu thủ khác nhau vào đội tuyển quốc gia.

Ông muốn thay đổi lực lượng, thử nghiệm các tài năng mới? Nhiều người nghĩ vậy. Suy cho cùng, thiên hạ vẫn thường kháo rằng Brazil là nước duy nhất trong thế giới bóng đá có thể giới thiệu cùng lúc 3 - 4 đội tuyển quốc gia khác nhau. Nhưng tài năng đâu chẳng thấy, chỉ thấy đội Brazil của Luxemburgo đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Họ thua đến 0-3 trên sân Chile, sau khi thua Paraguay và đối diện nguy cơ vắng mặt lần đầu tiên ở đấu trường World Cup. Đấy là vòng loại World Cup 2002. Còn ở trận địa Olympic, nơi mà bóng đá Brazil vẫn đang khát khao tìm kiếm chiếc HCV đầu tiên, Brazil thua Cameroon ở vòng tứ kết, trong hoàn cảnh đối phương có đến 2 cầu thủ bị đuổi.

Thì ra, theo lời kể của Renata Alves - "bồ" cũ đồng thời là phụ tá của Luxemburgo, ông liên tục gọi cầu thủ mới vào đội tuyển quốc gia chẳng qua để ăn tiền "cò". Luxemburgo vốn đã là một "cò chui" trên thị trường chuyển nhượng. Ông giới thiệu các ngôi sao chưa ai biết đến cho giới săn lùng tài năng trong làng bóng châu Âu và hưởng hoa hồng. Bây giờ, khi đã nắm ghế HLV trưởng tuyển Brazil, còn gì tốt hơn để đảm bảo chất lượng cho các cầu thủ mà Luxemburgo giới thiệu, khi họ có thêm "mác" tuyển thủ quốc gia Brazil? Cứ thế, Luxemburgo tha hồ hốt bạc.

Renata Alves không chỉ kể chuyện giật gân để gây chú ý. Đấy chính là giai đoạn mà quốc hội Brazil làm chuyện kỳ lạ: điều tra sự xuống cấp của bóng đá Brazil. Cả thượng viện lẫn hạ viện đều mở những cuộc điều tra. Hàng loạt tên tuổi lớn bị triệu tập, điều trần. Renata Alves cũng được mời ra tòa trong tư cách nhân chứng, và cô khẳng định những gì mình kể, trưng ra luôn sổ sách cụ thể. Có đến hàng trăm cầu thủ được cô thư ký của HLV Luxemburgo cẩn thận ghi chép, cùng những số tiền đi kèm. Ngay cả Rivaldo lừng lẫy danh tiếng cũng là ngôi sao "của" Luxemburgo.

Đã thế, Luxemburgo lại mắc thêm trọng tội trốn thuế, những khoản tiền thu được đều không khai báo. Cuối cùng, ông bị phạt 3 năm tù. Chỉ có điều, theo luật pháp Brazil, Luxemburgo chỉ phải vào tù sau khi làm việc. Ban ngày, ông vẫn được phép huấn luyện. Cũng nhờ câu chuyện của Renata Alves mà một mảng lớn trong tảng băng chìm lộ ra ánh sáng. Không có "công cụ hữu dụng" là ghế HLV đội tuyển Brazil như Luxemburgo, nhưng HLV trưởng ở các đội bóng nổi tiếng như Santos, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco da Gama, Sao Paulo, Cruzeiro, Fluminense... chẳng lẽ không biết làm điều tương tự? Bóng đá Brazil thay đổi rất nhiều sau câu chuyện này.

Sa thải Luxemburgo là điều đương nhiên, và may cho Brazil là liên đoàn bóng đá nước này kịp làm điều ấy khi chọn Scolari, chẳng những cứu "Selecao" thoát khỏi thất bại lịch sử ở vòng loại mà còn đưa được Brazil lên ngôi vô địch, trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử 5 lần vô địch World Cup.

Đáng lẽ sẽ không ai biết Renata Alves sau khi cô chia tay HLV Luxemburgo (trong cả 2 vai: người tình và phụ tá). Theo lời kể của Renata, cô "điên tiết" trong một lần nghe lại rằng HLV Luxemburgo từng nói "không biết Renata là ai". Câu chuyện bùng nổ từ đó. Sau này, Renata làm người mẫu, chủ yếu chụp hình trong trang phục của các CLB bóng đá Brazil. Cô từng chụp ảnh cho tạp chí Playboy (rất phổ biến ở Brazil). Chủ đề xuyên suốt vẫn là những bức ảnh kết nối hai niềm đam mê của thanh niên Brazil: sex và bóng đá!

Nguyễn Minh

>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Vụ ly dị khiến suy yếu Monaco

>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Hoa hậu phá hủy sự nghiệp của George Best

>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Bê bối tình ái với bạn vợ

>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: 'Gái gọi' làm hỏng tuyển Pháp

>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Nữ luật sư phá nát FA và 'Tam sư

>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Ca sĩ bị ngài Ferguson căm ghét

>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Mối tình ngoài luồng của Maradona

Nguyễn Minh