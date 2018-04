Nga thành lập cảnh sát du lịch để bảo vệ World Cup 2018

Các chủ nhà hàng và khách sạn… hoan hỉ trước cơ hội bùng nổ công việc kinh doanh chỉ đến một lần trong đời này. Trong khi đó, các lực lượng phụ trách an ninh lại đang lo lắng với công tác đảm bảo an toàn cho cổ động viên của 32 đội tuyển sẽ đến Nga trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2018. Đây là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với đất nước mà chỉ có ở Moscow và Saint Petersburg mới dễ tìm được người biết tiếng Anh, còn những nơi khác thì phụ thuộc vào may rủi.

AFP hôm 2.4 dẫn lời bà Irina Volk, phát ngôn viên của cảnh sát, cho biết: “Những đơn vị này (cảnh sát du lịch) sẽ gồm các nhân viên biết ngoại ngữ của bộ nội vụ. Nếu cần, những nhân viên này sẽ trải qua đợt huấn luyện bổ sung”. Hiện vẫn chưa rõ số lượng nhân viên cảnh sát hiện nay của 11 thành phố đăng cai tổ chức World Cup 2018 có thể sử dụng ngoại ngữ trôi chảy. Bà Volk cho biết từ ngày 25.5, cảnh sát du lịch sẽ có mặt ở khắp nơi, xung quanh các sân vận động và “fan zones” của 11 thành phố chủ nhà.

Theo AFP, lực lượng cảnh sát vũ trang của Nga bấy lâu nay đã có vấn đề về hình ảnh với người dân địa phương. Họ bị tai tiếng với chuyện thị oai khi tiến hành kiểm tra danh tính trên đường phố và áp dụng các biện pháp nặng tay khi xử lý những cuộc biểu tình ôn hòa. Vì thế, nhân dịp World Cup 2018, chủ nhà Nga mong muốn trở thành một đất nước thân thiện dù vừa xảy ra căng thẳng ngoại giao với một số quốc gia.

Hiện Moscow đã có lực lượng cảnh sát du lịch tuần tra những địa điểm nổi tiếng nhất quanh Điện Kremlin trong 4 năm qua. Du khách lần đầu đến Nga trước đây thường giật mình khi phát hiện ra rằng hầu như không có biển báo nào bằng tiếng Anh trên đường phố. Tuy nhiên, tàu điện ngầm Moscow - tuyến metro nhộn nhịp của một trong những thành phố lớn nhất châu Âu - đã lắp đặt những bảng tên trạm bằng tiếng Anh để phục vụ Confederations Cup hồi năm ngoái. Hệ thống tàu điện ngầm cũng lắp đặt những bảng hướng dẫn cổ động viên đường đến sân vận động và những điểm có thể tham quan.

Tây Nguyên