Ngăn chặn đua xe trái phép sau trận chung kết U.19 Đông Nam Á

(TNO) Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP.Hà Nội) đã lên kế hoạch ngăn chặn đua xe trái phép sau trận chung kết giải U.19 Đông Nam Á vào tối 13.9

CĐV đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của U.19 Việt Nam - Ảnh: Ngọc Thắng

Đại tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP. Hà Nội) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trước và sau trận đấu giữa U.19 Việt Nam - U.19 Myanmar, đơn vị đã phải huy động, triển khai toàn bộ 100% quân số làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cũng như chống đua xe. Riêng với những tổ công tác chống đua xe thì phải làm nhiệm vụ tới 4 giờ sáng ngày 12.9.

Theo đại tá Hưng, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, U.19 Việt Nam giành chiến thắng 4-1, lượng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng rất đông, do vậy lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp cùng 15 tổ công tác đặc biệt 141 (Công an TP.Hà Nội) tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, phố, các nút giao thông của Thủ đô… cụ thể là những khu vực đông người như vườn hoa, quảng trường, Nhà hát lớn, hồ Hoàn Kiếm… nhằm chống đua xe trái phép, đảm bảo trật tự an ninh trật tự.

Cũng đại tá Hưng cho hay, do lực lược triển khai đồng đều, phối hợp chặt nên trong tối 11.9 và sáng sớm 12.9, trên địa bàn thủ đô Hà Nội không xảy ra hiện tượng đua xe trái phép, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Trong khi đó, thông tin từ 15 tổ công tác đặc biệt 141: trong tối 11.9 và rạng sáng 12.9, các tổ công tác đặc biệt 141 đã xử lý 114 trường hợp, tạm giữ 42 mô tô, 39 bộ giấy tờ, bắt 1 đối tượng liên quan đến việc sử dụng xe máy nghi xe tang vật.



Cổ động viên ăn mừng trên Phố Hàng Bông sau chiến thắng của U.19 Việt Nam trước U.19 Myanmar - Ảnh: Ngọc Thắng

Được biết, trong số 114 trường hợp bị xử lý, có nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông lái xe lạng lách, đánh võng, nhiều người không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên không có tình trạng đua xe trái phép.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự từ nay cho tới hết giải, cụ thể là trong tối ngày 13.9, khi đội U.19 Việt Nam đá trận chung kết với U.19 Nhật Bản, 15 tổ công tác đặc biệt 141 sẽ được bố trí chốt tại những nút giao thông, địa bàn trọng điểm có cổ động viên tụ tập ăn mừng như khu vực hồ Gươm, vườn hoa Hàng Đậu, đường Thanh Niên, Long Biên, Phạm Ngọc Thạch, khu đô thị Văn Quán… để trấn áp các đối tượng quá khích, ngăn chặn đua xe trái phép.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, các tổ công tác sẽ phối hợp cùng với Công an quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và Công an quận Tây Hồ bố trí lực lượng phân luồng giao thông các tuyến vòng ngoài, cũng chung quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình; các tuyến đường đi lại của các đội bóng, đại biểu và khán giả; các tuyến đường đoàn hoạt động...

Minh Sang

