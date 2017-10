Nghi án Messi trốn thuế: Muốn thoát tù phải nhận tội!

Những vụ trốn thuế nổi tiếng trong giới thể thao Arantxa Sanchez Vicario: Tay vợt nữ Tây Ban Nha từng nắm giữ vị trí số một thế giới này đã được yêu cầu nộp 4,6 triệu USD từ thu nhập trong năm 2009 khi cô được xác định sống ở quê nhà nhiều hơn Andorra, một công quốc mà chuyện thuế thu nhập được mô tả là cực kỳ dễ chịu. Samuel Eto’o: Tiền đạo người Cameroon đã bị truy tố do trốn tránh việc nộp khoản thuế 4,6 triệu USD cũng với lý do tương tự Messi khi danh thủ này thi đấu cho Barcelona thời điểm 2006-2009.

Samuel Eto'o từng bị cáo buộc giống như Messi khi còn thi đấu cho Barcelona - Ảnh: Reuters Eto’o được cho là đã thành lập 2 công ty, một ở Hungary và một ở Tây Ban Nha, và sử dụng vào việc chuyển lợi nhuận từ bản quyền bán hình ảnh của anh tại Barca và công ty sản xuất trang phục thể thao Puma. Luis Figo: Tháng 3.2012, cựu cầu thủ của Barcelona và Real Madrid này đã bị đề nghị truy thu 3,2 triệu USD từ thu nhập khi thi đấu cho CLB Barcelona. Figo từng kháng án năm 2008 về một quyết định của cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha khẳng định anh đã bán bản quyền hình ảnh giai đoạn 1997-1999 nhưng không khai thuế. Steffi Graf và Boris Becker: Cựu huyền thoại của làng banh nỉ thế giới (Steffi Graf) từng khốn khổ về chuyện thuế khi cha của cô phải vào tù sau khi bị điều tra trốn thuế ở Đức. Đồng hương và cũng là đồng nghiệp của Steffi Graf là Boris Becker cũng từng bị phạt do trốn thuế năm 2002. Valentino Rossi: Tay đua mô tô người Ý từng bị buộc phải nộp khoản thuế 68 triệu USD vào năm 2008 sau một cuộc điều tra dai dẳng, công phu của cơ quan thuế vụ nước này.

Maradona luôn "né" nước Ý vì cáo buộc trốn thuế - Ảnh: Reuters Diego Maradona: "Cậu bé vàng" của làng bóng đá thế giới nói chung và Argentina nói riêng vẫn đang trong cảnh "án treo" về nghi án trốn thuế 50,7 triệu USD trong thời gian chơi bóng cho Napoli. Cũng vì cáo buộc này mà hiện tại Maradona luôn "né" nước Ý.