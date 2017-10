Những “ngôi nhà” trên mạng của các VĐV Việt Nam

Có thể kể ra hàng loạt VĐV tên tuổi của thể thao Việt Nam đang “sống” trên facebook như kỳ thủ Đào Thiên Hải, cầu thủ Trọng Hoàng, Danh Ngọc, Đại Đồng, Mai Tiến Thành, tay vợt Đỗ Minh Quân, Nguyễn Hoàng Thiên, Nguyễn Thùy Dung… Họ đều là những tên tuổi khá “hot” trên facebook. Có nhiều lý do khiến các VĐV Việt Nam tìm đến facebook. Hai cầu thủ Danh Ngọc, Trọng Hoàng thiết lập facebook không ngoài mục đích để…chơi games. Barn Buddy (trò chơi làm nông dân) là món mà Danh Ngọc và Trọng Hoàng thích nhất. Mỗi ngày hai cầu thủ này giành không ít thời gian lên mạng để “trồng cây, tưới nước, bón phân, thu hoạch, buôn bán…” như một bác nông dân thứ thiệt. Danh Ngọc cho biết trò chơi này cũng là lạ, vui vui nhưng anh chỉ chơi nó vào những lúc rảnh rỗi. Nói là vậy nhưng Danh Ngọc cũng “cày” Barn Buddy dữ lắm bởi anh đang sở hữu thứ hạng khá cao ở môn chơi này so với cộng đồng mạng. Đại kiện tướng quốc tế Đào Thiên Hải (cờ vua) cũng là một game thủ mê trò làm nông dân, do đó trên trang chủ facebook của anh mỗi ngày lại xuất hiện những báo cáo tăng level, phần thưởng…

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Dung lại khác, facebook của Thùy Dung là cả một kho ảnh cả trong thi đấu lẫn ngoài đời thường. Những nơi Thùy Dung đã đi qua trong quá trình du đấu quốc tế đều được tay vợt này “ghi” lại và đưa lên facebook để chia sẻ với bạn bè. Facebook của Thùy Dung còn là nơi để cô ghi lại những cảm xúc của mình trong mỗi ngày mà cô trải qua. Mới đây nhất, Thùy Dung quyết định cùng nhóm bạn mở quán ăn và facebook của tay vợt này lại có “công năng” quảng bá hình ảnh quán ăn.

Mới 15 tuổi nhưng tài năng trẻ quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên cũng là tên tuổi hot trên facebook. Bạn bè của Thiên trên facebook lên tới hơn 600 người. Những ngày thi đấu quốc tế xa nhà, facebook chính là nơi mà Hoàng Thiên gởi gắm cảm xúc của mình. Có lần khi thi đấu gần 2 tháng qua các nước Đức, Tây Ban Nha, Croatia… Hoàng Thiên liên tục “than” trên facebook của mình rằng “con nhớ mẹ quá”. Đến ngày cuối cùng trước khi được về Việt Nam, tay vợt nhí này đã “thốt” lên facebook rằng: “sắp được về với mẹ rồi, sướng quá”.

Nhiều người còn không tin nổi chàng cầu thủ vốn “cứng như đá” trên sân bóng là Nguyễn Đại Đồng (CLB T&T Hà Nội) lại có những biểu lộ rất tình cảm trên facebook rằng: “Tôi đang sống cho gia đình tôi, nơi đã cho tôi tình thương, đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi sẽ làm cho họ được đầy đủ và hạnh phúc. Gia đình là cuộc sống của tôi”. Đó là sự thật về một Đại Đồng sống rất tình cảm mà nếu không gần gũi với anh thì khó mà biết được.

Đôi khi rảnh rỗi, ghé “Ngôi nhà” facebook của các VĐV thể thao Việt Nam, thấy nhiều điều thú vị để rồi đồng cảm với họ hơn.

Hoàng Quỳnh