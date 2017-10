Người cũ kể chuyện lần đầu hẹn hò Ronaldo

Siêu sao Cristiano Ronaldo được cho rằng khá ngây ngô trong lần đầu hẹn hò với người đẹp Gemma Atkinson.

Chia sẻ với kênh Key 103 của đài phát thanh Manchester, Gemma Atkinson đã kể lại một số câu chuyện cũ thời còn cặp kè với Ronaldo lúc anh khoác áo Manchester United. Theo đó, số 7 người Bồ Đào Nha được tin rằng rất ngây thơ trong lần đầu ở cạnh Gemma Atkinson.



Theo người đẹp giờ đã 31 tuổi, Ronaldo chỉ cố gắng tán tỉnh cô bằng một bữa tiệc trà nhỏ ở nhà và họ cùng nhau xem phim "Only Fools And Horses". Anh thậm chí còn không dùng những chiếc siêu xe để chở Gemma Atkinson đến các nhà hàng sang trọng.



Dù vậy, chân dài từng gắn bó một thời với Ronaldo lại không nề hà chuyện đó. "Tôi nghĩ buổi hẹn đầu tiên với Ronaldo thật lãng mạn. Chúng tôi chỉ dùng trà và cùng nhau xem phim. Sau đó thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả", Gemma Atkinson nói.



Được biết, Ronaldo và Gemma Atkinson gắn bó với nhau trong thời gian ngắn khi siêu sao người Bồ Đào Nha còn chơi bóng trên đất Anh. Sau này, báo The Sun tiết lộ hai người họ chia tay vì Gemma Atkinson biết được Ronaldo phản bội mình. Anh đã lén lút qua lại với gái làng chơi.

Đức Trường