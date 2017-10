Người đẹp lên kế hoạch 'bắt cóc' Ashley Cole

(TNO) Người mẫu xinh đẹp đến từ Ireland, Hazel O’Sullivan vừa tiết lộ trên Daily Star kế hoạch tuyển chồng của mình. Theo O’Sullivan, tài năng và sắc đẹp của cô đã có thừa nhưng lại chưa thể nổi tiếng như Victoria Beckham vì thiếu một “đối tác” nổi tiếng để kết hợp thành cặp đôi ngôi sao.

Với thân hình chuẩn và khuôn mặt đẹp, O’Sullivan có thể thành công trong kế hoạch "săn" Cole - Ảnh: Daily Star

Chính vì vậy, O’Sullivan lên kế hoạch tìm bạn đời là người nổi tiếng và hậu vệ Ashley Cole của Chelsea lọt vào mắt xanh của siêu mẫu xinh đẹp này. Cole từng có một cô vợ xinh đẹp là ca sĩ nổi tiếng Cheryl nhưng hai người đã chia tay nhau cách đây ít năm do Cheryl không chịu nổi thói lăng nhăng của Cole.

Sau khi chia tay, Cole sống tự do và thích cặp kè với các chân dài theo kiểu tình một đêm chứ không gắn bó lâu dài với ai. Không hiểu O’Sullivan sẽ dùng cách gì để có thể trói được trái tim hậu vệ người Anh.

Ngoài Cole, Hazel O’Sullivan cũng lên danh sách các con mồi dự phòng. Đó toàn là các cái tên nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ như diễn viên Michael Douglas (68 tuổi), ca sĩ Rod Stewart (69 tuổi) hay tỷ phú Donald Trump (67 tuổi). Có thể thấy những cái tên trên đáng tuổi ông của O’Sullivan vốn mới 28 tuổi.

Một mục tiêu khác của O’Sullivan là Calum Best, con trai cựu huyền thoại George Best. Tuy nhiên, anh này thuộc dạng ăn chơi chứ không có sự nghiệp đàng hoàng. Do vậy, Cole (cùng 32 tuổi như Calum Best) chính là ý trung nhân số một trong lòng của O’Sullivan.

Trên Twitter, O’Sullivan cho biết bước đầu trong kế hoạch săn đuổi Cole là dọn nhà sang ở London đồng thời tìm cách phát triển sự nghiệp ở đây. Bước tiếp theo là thường xuyên đi đến sân tập và Stamford Bridge để tìm cách tiếp cận làm quen hậu vệ này. Cuối cùng là lui đến các hộp đêm mà Cole hay la cà để “bắt cóc” hậu vệ này.

Hồ Khuê