Người hùng judo Nhật Bản bị bắt

Hôm qua, võ sĩ judo Masato Uchishiba (ảnh) của Nhật Bản bị bắt vì tình nghi tấn công tình dục một cô gái tuổi teen ở một khách sạn tại Tokyo. Năm nay 33 tuổi và vừa giải nghệ vào năm ngoái, Uchishiba được xem như người hùng của judo ở xứ sở mặt trời mọc khi từng giành 2 HCV ở các kỳ Thế vận hội 2004 và 2008 hạng cân 66 kg.

Cách đây 1 tuần, Uchishiba vừa bị Trường Kyushu University of Nursing and Social Welfare sa thải với cáo buộc quấy rối tình dục các VĐV judo của trường trong thời gian làm giáo viên huấn luyện thỉnh giảng. Trong khi đó, cảnh sát cho biết Uchishiba đã cưỡng hiếp một cô gái (giấu tên) ở phòng khách khi cô gái đang ở tình trạng không thể chống cự do bị nhiễm độc từ một loại thuốc.

Nguyên Khoa