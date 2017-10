Người mẫu Mỹ 'bật đèn xanh' với Ronaldo

Vốn đẹp trai, lại nổi tiếng nên không ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo trở thành thần tượng và khao khát của nhiều cô gái trẻ.



Kendall Jenner muốn hẹn hò với Ronaldo - Ảnh: Instagram Kendall Jenner muốn hẹn hò với Ronaldo - Ảnh: Instagram

Mới đây, người mẫu nổi tiếng Kendall Jenner, em gái Kim Kardashian - tức cô Kim "siêu vòng ba", vừa bày tỏ mong muốn hẹn hò với Ronaldo. Theo đó, nếu số 7 của Real Madrid ngỏ lời, người đẹp 20 tuổi này sẽ đồng ý ngay. Được biết, Kendall Jenner đang có bạn trai là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Harry Styles và mối quan hệ giữa họ gắn bó rất mặn nồng, song điều đó không ngăn Kendall Jenner để mắt tới những người khác.



Thật trùng hợp khi cách đây ít ngày, Ronaldo bắt đầu chú ý đến Kendall Jenner. Siêu sao người Bồ Đào Nha có chọn nút "like" những tấm hình trên Instagram của người đẹp. Điều này như khiến Kendall Jenner phát điên và nghĩ rằng Ronaldo đang tán tỉnh mình. Dù cựu sao Manchester United không hề bình luận bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần thao tác "like" những tấm hình cũng đủ giúp Kendall Jenner như sướng ngất ngây.



Hơn hết, không phải dễ để được Ronaldo "like" những tấm hình nào đó trên mạng xã hội, bởi vậy, người đẹp 20 tuổi tin rằng chủ nhân của 3 danh hiệu Quả bóng vàng như đánh tiếng muốn làm quen với mình. Chưa rõ động thái của hai người sắp tới thế nào, song, Kendall Jenner vào ngày 28.1 tới có kế hoạch sang Tây Ban Nha. Theo đó, cô nàng nhiều khả năng chủ động mời Ronaldo đến gặp mặt.

Đức Trường