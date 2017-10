Người tình thứ 19

Tuần trước, các “quân sư” của Woods đã nhận định rằng giờ là thời điểm tốt để Woods tìm lại thanh danh bởi vì họ đánh giá “làn sóng các cô gái tố cáo thói lăng nhăng của Woods đã dừng”. Trong hai tháng cao điểm năm ngoái, đã có tổng cộng 18 cô gái được phát hiện đã từng qua đêm với Woods, trong đó có cả Jessica Simpson.

Nhưng nhận định của các cố vấn cho Woods có vẻ không chính xác lắm. Các cuộc phiêu lưu tình ái của Woods vẫn chưa đến hồi kết. Hôm qua, tờ News of the World cho biết đã xác nhận được cô gái thứ 19 đã từng chung chạ với tay golf hàng đầu thế giới. Thông tin này được News of the World phân tích với một bài dài chẳng kém gì một tờ báo khoa học đưa tin về chuyện đã tìm được một nguyên tố hóa học mới hay một loại hạt cơ bản mới.

Tiger Woods mê mệt Emma, bởi lời thì thào của cô ta rất quyến rũ _ News of the world

Cô gái thứ 19 có tên Emma, người Anh nhưng sống tại Florida, gần nơi ở của Woods. Thông tin như vậy cũng là khá rõ ràng bởi trong số 18 người tình qua tay Woods, có đến 6 người không được nêu tên. Emma năm nay 42 tuổi nhưng bạn đừng sốc khi biết tin Woods yêu người lớn hơn anh 8 tuổi. Trong 18 người tình của Woods được liệt kê trước đó, có “nàng” Theresa Rogers giờ đã 49 tuổi nhưng vẫn được Woods chiếu cố.

Sở dĩ chuyện của Emma giờ này mới phát lộ vì cô chịu giữ mồm giữ miệng. Woods đã cho Emma 300.000 bảng để cô đừng kể chuyện gì cho báo chí. Theo Emma, cô sang Florida 4 năm trước và quen Woods thời điểm tháng 5.2008. Thời điểm đó, Elin mang bầu nên Woods cũng thiếu thốn tình cảm. Emma cô đơn nên họ bập vào nhau ngay lần gặp mặt thứ 3. Emma khoe Woods rất cao hứng mỗi khi Emma mặc đồ cô dâu trong phòng ngủ.

Một thông tin nữa gây bất lợi Woods được Emma tiết lộ là khi các vụ ngoại tình của Woods vỡ lở, tay golf này chẳng hề hối hận mà vẫn nhắn tin cho Emma với những lời nồng nàn. Có lẽ sau khi nghe chuyện này, cô vợ Elin chẳng còn ý định quay lại với Woods.

Hồ Khuê