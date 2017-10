Nhà Becks đón năm mới lặng lẽ

Tuy nhiên, không giống như những gia đình nổi tiếng khác, họ đón năm mới khá lặng lẽ tại “Beckingham” Palace.

Sở dĩ không khí trong nhà Becks khá buồn bã bởi đây là lần đầu tiên họ đón năm mới mà thiếu vắng ông ngoại yêu quý của Beckham, Joe, người qua đời cách đây không lâu.

Vì thế, như để bù lại không khí lễ hội cho các con, Victoria, trong bộ đồ toàn trắng, đã dẫn hai con trai nhỏ, Romeo và Cruz, đến nhà hát Dominion ở London để xem vở nhạc kịch We Will Rock You tối thứ bảy vừa qua.

Dù trùm một chiếc mũ nỉ mềm đến tận mũi, Victoria, vẫn không thể tránh khỏi việc bị phát hiện. Điều chống lại Victoria chính là chiếc xách tay đắt tiền hiệu Birkin của cựu thành viên nhóm Spice Girls.

S.D (Theo Daily Mail)