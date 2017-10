Nhảy lầu tự vẫn vì M.U thi đấu bết bát

(TNO) Cảnh sát thành phố Nairobi County (Kenya) vừa tiết lộ một cổ động viên (CĐV) của Manchester United (M.U) đã nhảy lầu tự vẫn, sau khi hay tin đội bóng chủ sân Old Trafford thất bại trước Newcaslte trên sân nhà ở Premier League vào cuối tuần trước.

Thành tích bết bát của M.U đã khiến cho một CĐV nhảy lầu tự vẫn - Ảnh: Reuters

CĐV trên được xác định tên là John Jimmy Macharia (23 tuổi) và vốn là một fan “ruột” của M.U tử vong hôm 7.12 (giờ địa phương), ngày M.U thua Newcaslte 0-1 ở vòng 15 Premier League. Theo điều tra, người đàn ông này đã nhảy lầu 7 của một tòa nhà xuống đất và chết tại chỗ.

Cảnh sát địa phương cho hay trước khi nhảy lầu, Macharia nói với bạn bè của mình rằng không thể đứng xem đội bóng thân yêu của mình thua 2 trận liên tiếp, rồi nhảy xuống.

“Một số nhân chứng cho biết Macharia nói muốn tự tử vì đội bóng (M.U) bị thua, nhưng cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra ngọn ngành nguyên nhân cái chết”, một quan chức cảnh sát địa phương nói với tờ Standard Online.

Ngay sau quyết định thiếu suy nghĩ của Macharia, cảnh sát cũng lập tức đưa ra lời khuyên cho giới trẻ địa phương rằng, giải Premier League đơn thuần là những trận đấu có thắng, có thua, vì vậy không nên khiến cảm xúc vượt giới hạn khi bị cuốn theo kết quả của đội bóng mình yêu thích.

Người đứng đầu Cảnh sát Nairobi County là Benson Kibue nhấn mạnh: “Đây không phải lần đầu tiên chúng ta mất đi một người trẻ tuổi vì bóng đá ở Anh, nơi cách xa đất nước chúng ta. Chúng ta phải biết rằng nó đơn thuần chỉ là một trò chơi”.

Hiện tại, sau trận thua Newcaslte (đội bóng lần đầu tiên giành chiến thắng trước M.U trên sân Old Trafford từ năm 1972), đội bóng của thầy trò David Moyes giậm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và hy vọng bảo vệ ngôi vô địch đang vượt khỏi tầm tay do kém đội đầu bảng Arsenal đến 13 điểm (22 so với 35).

Nguyên Khoa