Nhiều tuyển thủ sắp lên xe hoa

Có ít nhất 3 đám cưới của các tuyển thủ sẽ diễn ra ngay tuần sau. Trước hết là cô gái vàng pencak silat Lê Thị Hồng Ngoan, người nằm trong danh sách 15 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2009 sẽ lập gia đình với người bạn đời là anh Nguyễn Hữu Phước vào ngày 14.1 tới. Ngoan cho biết tình yêu giữa cô và anh Phước, một thành viên ngành điện lực Đà Nẵng đã chớm nở từ năm 2006 và sau vài thăng trầm giờ đây đã đến lúc không thể thiếu nhau.

Ngoan tâm sự: “Năm nay tôi đã 27 tuổi, không thể kéo dài mãi cuộc sống độc thân mà cần phải tạo cho mình một mái ấm, một gia đình nhỏ làm điểm tựa để tiếp tục học tập và rèn luyện cho tương lai”. Ngoan cũng khẳng định dù có chồng nhưng cô vẫn tiếp tục theo đuổi pencak silat, tập luyện tích cực chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra ở Đà Nẵng trong năm nay. Ngoài ra, nếu được lãnh đạo bộ môn silat và ngành TDTT Đà Nẵng tạo điều kiện tốt, cô vẫn quyết thi đấu thêm một kỳ SEA Games nữa trước khi chính thức chia tay đời VĐV.

2 ngày sau (16.1) đến lượt một cô gái vàng khác là trung vệ đội trưởng Đào Thị Miện cũng sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Chồng Miện là anh Phạm Nghĩa Quyền, một sĩ quan công binh, quê Hải Dương, sinh năm 1976, hơn Miện 5 tuổi. Anh Quyền rất mê bóng đá và thường xem bóng đá nữ thi đấu. Trong một dịp tình cờ, anh đã quen cô gái Hà Tây xinh đẹp và thế là nảy nở tình yêu. Miện cho biết: “Tôi đã trụ trên sân cỏ gần 10 năm và cũng phải đến lúc nghĩ đến tương lai của mình. Lập gia đình, tôi sẽ vừa tập luyện vừa thi đấu thêm một thời gian ngắn nữa rồi sẽ chia tay để tìm một công việc khác. Tôi dự định đến sau Asiad và Đại hội TDTT toàn quốc mới tính đến chuyện sinh con”.

Một cầu thủ nữa cũng sẽ thành hôn vào ngày 20.1 là hậu vệ xuất sắc của đội Becamex Bình Dương và của đội tuyển VN Huỳnh Quang Thanh. Người hâm mộ vẫn không thể nào quên bàn thắng đẹp như mơ của anh vào lưới UAE tại Asian Cup 2007. Thanh cũng đã góp phần quan trọng cùng tuyển VN vô địch AFF Cup và cùng Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup làm rạng rỡ cho bóng đá VN. Cô dâu chính là Nguyễn Thị Thúy An, quê An Giang, cùng 26 tuổi với Thanh. Mối tình này đã kéo dài hơn 5 năm. Như vậy sau khi cùng tuyển VN thi đấu trận cuối cùng vòng loại Asian Cup gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 17.1 tới, Thanh sẽ tức tốc bay về TP.HCM làm lễ cưới tại An Đông Plaza.

Đăng Khoa - Lan Phương