Nhỡ World Cup vì… vợ sinh

Các CĐV New Zealand đang hết sức lo lắng sau khi thủ quân tuyển quốc gia Ryan Nelsen tuyên bố có thể không tham dự World Cup vì vợ sắp sinh. Số là vợ của Nelsen đang có mang đứa con thứ 2 và dự sinh vào ngày 1.7, trùng với thời điểm diễn ra VCK.

“Không có gì trên thế gian này quan trọng hơn việc ở bên cạnh vợ lúc sinh nở. Nếu ngày vợ tôi sinh trùng với những trận tuyển quốc gia thi đấu, tôi cũng sẽ tức tốc bay thẳng về nhà”, Nelsen nói trên tờ Wellington Dominion Post của New Zealand.

Nelsen là cầu thủ sáng giá nhất New Zealand và đang chơi cho CLB Blackburn ở giải Ngoại hạng Anh. Trung vệ này đóng vai trò then chốt giúp tuyển New Zealand vượt qua Bharain ở trận play-off để lần thứ 2 được tham dự VCK World Cup.

T.Nguyên