Những bàn tay đen

Theo mạng Tin tức Trung Quốc ngày 2.4.2010, đã có thêm 2 trọng tài Lục Tuấn và Hoàng Tuấn Kiệt trong Hội đồng trọng tài LĐBĐ Trung Quốc bị bắt giữ theo lời khai của Trương Kiện Cường (nguyên Chủ tịch Hội đồng trọng tài LĐBĐ Trung Quốc). Trước đó không lâu, vào ngày 2.3, trọng tài Chu Vỹ Tân (quê Quảng Đông) và một nữ trọng tài Thẩm Hồng Dĩnh (quê Hồ Bắc) cũng bị bắt giữ.

Xây dựng vây cánh tung hoành

Theo nguồn tin từ công an cho biết, hai trọng tài này có quan hệ trực tiếp tới những phi vụ làm ăn của Trương Kiện Cường. Không chỉ dừng ở con số này, tới nay Trương Kiện Cường đã khai ra rất nhiều trọng tài khác cũng chịu sự khống chế và chỉ đạo của mình, gây tác động tiêu cực tới các trận đấu. Trong đó, hai trọng tài Lục Tuấn và Hoàng Tuấn Kiệt ỷ thế của Trương Kiện Cường từng hống hách ngang dọc trong giới trọng tài với biệt danh “Nam Hoàng Bắc Lục”. Vì vậy, việc hai trọng tài này lần lượt bị công an “rờ gáy” không hề gây kinh ngạc trong giới.

Hoàng Tuấn Kiệt (quê gốc Thượng Hải), trở thành trọng tài quốc tế năm 1998. Lục Tuấn (quê gốc Bắc Kinh), trở thành trọng tài quốc tế năm 1991, từng nhiều năm được mệnh danh là “cây còi vàng” của bóng đá nước này. Cả hai đều được Trương Kiện Cường nâng đỡ, giúp gây dựng vị trí nhằm xây dựng ê-kíp vững chắc làm tay sai đắc lực cho Trương Kiện Cường. Về tài “cố ý bắt sai” của Lục Tuấn đã từng được nhiều người trong giới đồn đại. Nhiều người bị xử ép, xử thiệt nhưng không tài nào cãi lại nổi Lục Tuấn bởi những ngôn từ khéo léo và những thủ pháp đổ lỗi tinh vi của ông. Còn Hoàng Tuấn Kiệt cũng nổi tiếng trong giới trọng tài, thường được giao trọng trách trong các trận đấu lớn. Tuy nhiên trái với Lục Tuấn miệng lưỡi mềm dẻo, Hoàng Tuấn Kiệt ưa sử dụng cách thức bạo lực và độc đoán, có thể dễ dàng trút cơn thịnh nộ lên đầu cả cầu thủ lẫn HLV. Điển hình là trong trận hòa 0-0 giữa hai đội Thanh Đảo và Y Dược Quảng Châu ngày 24.10.2009, do tỷ số không đúng theo ý mình, Hoàng Tuấn Kiệt đã nổi cơn thịnh nộ chửi mắng HLV trưởng của đội Y Dược Quảng Châu là Thẩm Tường Phúc ngay tại sân cỏ, khiến đội bóng và cả báo chí lẫn khán giả phẫn nộ cùng cực.

Theo báo Thể thao Thượng Hải, Chu Vỹ Tân (năm nay 45 tuổi) từng có nhiều tai tiếng trong các giải thi đấu trong nước. Đặc biệt do cố tình phạt sai dẫn đến bàn thắng trong trận đấu giữa đội Quốc An Bắc Kinh với đội Kim Đức Thẩm Dương năm 2004, ông này đã gây nên một xì-căng-đan khiến LĐBĐ nước này phải “treo” còi tới 8 trận. Tuy nhiên nhờ có hậu thuẫn phía sau, vị trí của Chu Vỹ Tân vẫn vững chắc cho tới ngày “cột chống” bị đổ. Thẩm Hồng Dĩnh là nữ trọng tài có tài, cũng rất nổi tiếng trong thời gian gần đây, vừa lên cấp trọng tài quốc tế năm 2007. Do không cưỡng nổi những cám dỗ vật chất, Hồng Dĩnh cũng để người khác khống chế và giật dây, gây tiêu cực trong các trận đấu.



Trọng tài Lũng Kiện Bình khi ra tòa - Ảnh: SINA.COM

Cái chết đáng ngờ của một trọng tài

Không phải đến tận bây giờ người ta mới phát hiện ra vòng tròn ma quái và những thế lực bàn tay đen điều hành giới trọng tài. Mấy năm trước, CLB Lục Thành Triết Giang và CLB Cát Lợi đã liên kết tổ chức họp báo tại Hàng Châu, công bố những trò đen tối trong hậu trường của bóng đá Trung Quốc. Đồng thời, ông Trần Bồi Đức - Cục trưởng Cục Thể thao tỉnh Triết Giang - cũng nhận được một bức thư nặc danh “tự bạch của một trọng tài từng tham gia trận đấu tại Hàng Châu”. Bức thư được ký tên là “Một trọng tài còn có lương tâm”, có nội dung sau: “Việc tôi nhận tiền bẩn lúc đó hoàn toàn không phải do tôi muốn vậy, mà do hoàn cảnh bức ép tôi. Giờ đây tôi rất ân hận về việc làm của mình nên muốn đem tiền trả lại cho CLB, mong sao tội lỗi của mình được giảm bớt”. Kèm theo bức thư là 40.000 tệ được hoàn trả. Bức thư này từng bị nghi do trọng tài Lũng Kiện Bình viết.

Sau đó, Đài truyền hình Thượng Hải đã công bố danh sách 8 trọng tài dính líu tới vụ “thổi sai ăn tiền”, trong đó có Lũng Kiện Bình. Trước lời tố cáo có cơ sở của ông Tống Vệ Binh - Chủ tịch CLB Lục Thành Triết Giang, cảnh sát đã vào cuộc và trọng tài Lũng Kiện Bình (người Bắc Kinh, làm trọng tài quốc tế từ năm 2001) đã bị bắt giam. Ngày 29.1.2003, ông này bị xử 10 năm tù với tội danh nhiều lần nhận tiền “bẩn” với số tiền lên tới 370.000 tệ. Tuy nhiên chỉ sau 1 năm ngồi tù, Kiện Bình đã đột ngột qua đời do viêm phổi đã dấy nên bao câu hỏi ngờ vực. Cái chết của Lũng Kiện Bình cũng bị nghi vấn có liên quan tới Nam Dũng (nguyên Chủ tịch LĐBĐ TQ) và Trương Kiện Cường.

Lo ngại các vụ làm ăn khác bị phanh phui, LĐBĐ TQ đã triệu tập hơn 50 trọng tài tới Bắc Kinh với khuyến cáo “chỉ cần trả lại tiền nhận hối lộ, tất cả sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm”. Các trọng tài liền đua nhau trả lại số tiền nhận hối lộ, trung bình là 30.000 - 40.000 tệ cho mỗi trận.

Nguyễn Lệ Chi

(tổng hợp)