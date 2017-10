Những bóng hồng quyền lực trong thể thao: Cựu tiền đạo Mỹ điều hành bóng đá Ý

Bạn có thể tưởng tượng ra một cầu thủ ghi đến 158 bàn thắng trong 275 lần khoác áo ĐTQG? Vâng, bóng đá nam chưa bao giờ - và chắc sẽ khó bao giờ - có một cầu thủ như vậy. Nhưng huyền thoại Mia Hamm đã làm được như thế cho đội tuyển nữ của Mỹ. Và giờ đây cô đang là Giám đốc thể thao của CLB AS Roma.



Mia Hamm, biểu tượng quyền lực của bóng đá nữ - Ảnh: AFP

Khi khoác áo ĐTQG lần đầu tiên, Hamm mới 15 tuổi. Sự nghiệp bóng đá quốc tế của cô trải dài qua 3 thập niên (1987 - 2004), bao gồm 2 chức vô địch World Cup (1991, 1999), 2 chiếc HCV Olympic (1996, 2004) và 2 danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (2001, 2002 - FIFA chỉ bắt đầu trao giải này khi Hamm sắp giải nghệ).

Nhưng nếu chỉ làm một cuộc thống kê thành tích đơn giản, coi như chúng ta vẫn chưa nói gì về Mia Hamm. Cô là tác giả của một cuốn sách vào loại best-seller ở Mỹ, viết về đề tài thành công trong bóng đá và cuộc sống. Cô xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của HBO. Cây bút giữ cột bình luận Michael Wilbon viết trên tờ Washington Post: Mia Hamm "có lẽ là VĐV gây ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong vòng 15 năm" - bất kể là nam hay nữ, bất kể môn thể thao nào. Trong những năm 1990, mức lương 1 triệu USD/năm chỉ dành cho khoảng hơn chục ngôi sao hàng đầu thế giới trong bóng đá nam. Vậy mà Hamm đã được lĩnh mức lương như thế - chuyện "không thể tin được" trong bóng đá nữ. Mia Hamm nổi tiếng đến mức Nike dùng tên chị để đặt cho tòa nhà lớn nhất của hãng này, ngay tại bản doanh Oregon. Búp bê Barbie được sản xuất với gương mặt của Hamm. Giải bóng đá nữ nhà nghề WPS của Mỹ lấy ảnh Mia Hamm làm logo.

Năm ngoái, Mia Hamm vừa được mời vào ban giám đốc của CLB nổi tiếng AS Roma tại giải Serie A. Chẳng phải không có nguyên nhân đặc biệt. Trong thời gian gần đây, Roma đã qua mặt cả hai gã khổng lồ Milan, trở thành thế lực số 2 trên sân cỏ Ý, chỉ chịu kém mỗi Juventus. Đấy là bước chuyển mình quan trọng kể từ khi một nhóm doanh nhân ở Mỹ tiếp quản đội bóng từ gia đình Sensi. Người đứng đầu nhóm doanh nhân này là Thomas DiBenedetto, giữ ghế chủ tịch. Bây giờ, khi thủ tục chuyển giao quyền sở hữu đã hoàn tất và bộ máy quản lý Roma đã định hình thì James Pallotta thay thế Chủ tịch DiBenedetto, còn người thay chỗ DiBenedetto trong ban giám đốc chính là Mia Hamm. Các ông chủ mới của AS Roma đang quyết tâm biến đội bóng này thành một thương hiệu hùng mạnh, với tầm ảnh hưởng không chỉ trong phạm vi bóng đá châu Âu mà còn liên quan đến thị trường Mỹ. Mà khi đã nói đến thị trường Mỹ, còn ai hơn được Mia Hamm, xét về giá trị biểu tượng?



Ảnh: Miafoundation

Mia Hamm nói về công việc mới mẻ ở CLB á quân Serie A: "Tôi tự hào chấp nhận cương vị giám đốc và biết rõ mình phải thể hiện trách nhiệm quan trọng như thế nào. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi có những ý tưởng riêng của mình. Tôi sẽ làm việc với hiệu quả tốt nhất có thể".

Thật ra, Hamm chấp nhận tham gia Ban Giám đốc AS Roma không chỉ vì đây là CLB có chủ tịch và chủ sở hữu người Mỹ. Cô đã biết đến AS Roma từ lâu. Bố Mia Hamm từng làm việc cho Lãnh sự quán Mỹ ở Roma trong nhiều năm, khi cô còn trẻ. Vào những dịp lễ, Giáng sinh hoặc nghỉ hè, Hamm thường đến Roma, và "Giallorossi" chính là CLB bóng đá đầu tiên mà Hamm thường xuyên theo dõi. Bây giờ, chẳng những Mia Hamm được Chủ tịch Pallotta chọn vào Ban Giám đốc AS Roma, mà còn có thể nói theo hướng ngược lại: chính cô đã chọn AS Roma để tham gia điều hành.

Ngoài chiếc ghế trang trọng trong Ban Giám đốc AS Roma, Mia Hamm còn tham gia đầu tư vào Los Angeles FC - đội bóng dự kiến sẽ gia nhập giải nhà nghề MLS của Mỹ vào năm 2017 và cùng với Los Angeles Galaxy làm nên một cặp derby hấp dẫn. Huyền thoại bóng rổ Magic Johnson cũng có tên trong "đội hình" các nhà đầu tư, cùng Mia Hamm.

Nguyễn Minh

