Những bóng hồng quyền lực trong thể thao: Sếp nữ bán cả chồng

Hiện thời, Karren Brady là Phó chủ tịch West Ham - đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh Premier League. Ở tuổi 45, bà còn là một chính khách thuộc đảng Bảo thủ, là người dẫn chương trình truyền hình, giữ cột bình luận thường xuyên trên tờ The Sun và tạp chí Woman & Home. Bà đã xuất bản 4 cuốn sách, trong đó có 2 tiểu thuyết.



Karren Brady với vẻ đẹp hút hồn - Ảnh: AFP

Có vẻ như bà làm gì cũng thành công. Nhưng có lẽ, Karren Brady nổi tiếng nhất với danh hiệu "First lady of football". Đấy là một cách chơi chữ khá hay. Gọi Brady là "đệ nhất phu nhân của bóng đá" cũng không đến nỗi quá đáng. Nhưng Brady quả cũng chính là "first lady" theo đúng nghĩa đen: người phụ nữ đầu tiên trong bóng đá đỉnh cao.