Paul Gascoigne bị bắt vì đánh vợ cũ

(TNO) Cựu danh thủ bóng đá Anh Paul Gascoigne lại vừa được nhắc đến trên mặt báo Anh vì những hành động bất hảo. Tờ Mirror cho biết cựu tuyển thủ Anh đã bị tạm giữ tại đồn cảnh sát vì tội hành hung người khác. Trớ trêu thay, một trong số nạn nhân của "Gazza" lại là bà vợ cũ Sheryl.

Gascoigne đang tự hủy hoại cuộc đời mình

Các nhân chứng cho hay Gascoigne đến nhà ga Stevenage (cách London 47km về phía Bắc) trong trạng thái không kiểm soát. Dường như cựu cầu thủ của Tottenham đã uống rất say và hát oang oang giữa nhà ga. Nhân viên bảo vệ nhà ga đã có mặt để nhắc nhở. Thay vì chấp hành nội quy nhà ga, Gazza lại tấn công luôn nhân viên này bằng hành vi bóp cổ.

Cùng đi với "Gazza" khi đó có bà vợ cũ Sheryl. Theo các nhân chứng, bà Sheryl khi thấy hành động khó coi của Gascoigne đã nhảy vào can ngăn. Chẳng dè ông không thôi sinh sự mà quay ra vặn tay vợ cũ khiến bà kêu la inh ỏi.

Cảnh sát ngay lập tức có mặt và bắt giữ Gascoigne. Người phát ngôn của sở cảnh sát tại Stevenage cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông say rượu và tấn công nhân viên bảo vệ nhà ga.

Chuyện Gazza say rượu đánh người hay tẩn vợ không phải điều xa lạ với người Anh. Trước kia, khi còn thi đấu, ông vì rượu chè bê tha nên hủy hoại sự nghiệp. Bà vợ Sheryl do bị ăn đòn của Gascoigne trong lúc say nên đã phải ly hôn.

Thời gian gần đây, cựu danh thủ này phải sang Mỹ điều trị chứng nghiện rượu và người ta hy vọng rằng khi trở lại nước Anh, ông sẽ tu tỉnh. Bà vợ cũ Sheryl cũng xóa bỏ hiềm khích xưa khi quay về để chăm sóc ông nhưng không ngờ "Gazza" tật xấu vẫn khó bỏ.

Hồ Khuê