Peter Crouch chuẩn bị lên chức bố

Tuần qua, báo chí Anh đón chào tin vui sắp lên chức bố của Peter Crouch. Chàng tiền đạo của Tottenham đã được Abbey Clancy báo tin vui này từ cuối tháng 7 vừa qua, nhưng cả hai quyết định chưa công bố vội: “Abbey báo tin cô ấy có thai hôm 25.7, nhưng chúng tôi nhất trí giữ kín tin này cho đến khi cố ấy sẵn sàng”. Họ đã giữ kín cả ngay với một số người thân trong gia đình, thế nên Peter Crouch tỏ thái độ không bằng lòng khi tờ The Sun công bố tin này. Crouch gay gắt chỉ trích cách The Sun tiết lộ chuyện riêng của gia đình anh. Graham Shear, người đại diện của Crouch, phát biểu: “Peter Crouch chỉ trích việc những phóng viên của The Sun theo dõi bạn gái của anh ấy ở bệnh viện tư nhân, rồi đi theo đến tận nhà hàng để nghe lén cũng như lén ghi âm cuộc nói chuyện riêng tư của cô ấy với bạn bè. Việc The Sun đăng tin Abbey có thai đã tước mất của cô ấy cơ hội được thông báo tin vui này với mọi người theo cách riêng của cô ấy vào thời điểm mà cô ấy chọn lựa”. Dù sao thì nay người hâm mộ đã biết rằng Abbey Clancy có thai được 12 tuần.

Theo The Sun, người mẫu kiêm MC nổi tiếng nước Anh rất phấn khích với tin vui này và hạnh phúc rạng ngời khi lần đầu tiên được làm mẹ. Clancy không chỉ tiết lộ tin vui này với James Brown, người bạn thân và là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng đang cùng làm chương trình Tóc đẹp với cô, khi cả hai đi ăn trưa tại nhà hàng Ý Strada ở London, mà còn “khoe” với mọi thực khách mà cô gặp trong nhà hàng.

Trước đó, người mẫu 24 tuổi cũng chia sẻ niềm vui của mình với những người có mặt ở phòng khám tư nhân. Người bạn thân của Abbey kể: “Khi Abbey chuẩn bị ra về, có một người phụ nữ tiến tới hỏi liệu cô ấy có phải là Abbey Clancy hay không, cô bạn tôi đã hồ hởi: “Phải, tôi là Abbey và tôi sắp được làm mẹ, kết quả siêu âm cho thấy bé đã được 12 tuần tuổi rồi”.

Trước đây, để giữ Peter Crouch, người đẹp Abbey Clancy đề ra một số quy định như cấm tiền đạo Tottenham đi massage, hoặc nếu có đi thì chỉ được để cho những nữ nhân viên có nhan sắc “ma chê quỷ hờn” phục vụ. Khi đính hôn rồi, Clancy đã thông cảm hơn với Peter Crouch, cô cho phép những nữ nhân viên có ngoại hình đẹp phục vụ vị hôn phu của mình, nhưng dĩ nhiên là phải để cô kiểm tra mức độ xinh đẹp trước… Nay thì Clancy sắp có một đứa con để trói chân Peter Crouch rồi.

Chưa có thông tin Crouch và Clancy sẽ tổ chức lễ cưới trước hay sau khi cậu con trai của họ chào đời, nhưng hy vọng chuyện tình sóng gió của họ sẽ có kết thúc có hậu. Crouch và Clancy bắt đầu hẹn hò hồi năm 2006. Một năm sau, họ tuyên bố chia tay, nhưng chẳng bao lâu sau đó thì trở lại với nhau và họ vừa đính hôn hồi năm ngoái. Đến tháng 8 vừa qua, chuyện tình của họ đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi nổ ra scandal lên giường với gái làng chơi của chàng cầu thủ 29 tuổi đa tình. Và rồi chỉ một tháng sau khi Peter được Abbey tha thứ, tin tức Abbey có thai được hé lộ.

Giờ đây, người hâm mộ đã có thể hiểu vì sao người đẹp Abbey Clancy lại tức giận đến thế khi scandal quan hệ với gái làng chơi của Peter Crouch bị phơi bày hồi đầu tháng 8 vừa qua. Chắc chắn rằng chẳng có người phụ nữ nào có thể bình tâm khi người yêu của mình “đáp trả” tin vui sắp có con bằng một vụ tai tiếng “ăn bánh trả tiền” ầm ĩ với cô gái làng chơi người Algeria mới 19 tuổi có tên Monica Mint trong thời gian gặp gỡ bạn bè ở Tây Ban Nha. Và mọi người cũng hiểu vì sao Abbey Clancy đã lại nhanh chóng tha thứ tội phản bội cho Peter Crouch: Đứa con tương lai đã giúp cả hai hiểu rằng cần phải cân nhắc thận trọng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì cho chuyện tình của họ, vì bây giờ đó mới là điều quan trọng nhất.

Hạnh Vân