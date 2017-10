Phản ứng từ bốn bên

Theo News of the World và Mirror điều tra, vụ Terry và Vanessa bí mật dan díu đã có từ hồi giữa năm ngoái, khoảng hơn nửa năm sau khi Bridge xa London và Vanessa để sang Man City chơi bóng. Trong khoảng thời gian xa bạn trai, Vanessa cô đơn và “rất may” là cô được hàng xóm Terry đến “động viên, an ủi”. Mỗi lần đến nhà Vanessa, Terry lại giấu biến chiếc xe của anh bên trong và Vanessa lấy xe của cô chặn ngoài để mọi người khỏi phát hiện được. Không hiểu Terry an ủi thế nào mà Vanessa lại dính bầu. Vanessa lúc đó cũng không khát con lắm vì cô đã có một bé 3 tuổi với Bridge còn Terry cũng hài lòng với cặp song sinh cùng người vợ Toni.

Khi thai được vài tuần, Vanessa đã phải đi giải quyết. Trong vụ này, Terry không ép “vợ bạn” mà đây là quyết định của cả hai. Về phía Bridge, dù ở cách xa hơn 300 cây số nhưng anh cũng đánh hơi được mùi phản bội từ Vanessa nên hai người đã chia tay nhau cuối năm ngoái. Bridge có vẻ biết Terry cắm sừng anh trước cả báo chí nên cách đây 2 tuần, hậu vệ của Man City gọi điện chửi bới Vanessa bằng những từ rất khó nghe. Khi vụ này đổ bể, Bridge thề rằng anh sẽ không bao giờ khoác áo tuyển Anh nếu tại đó có mặt kẻ lừa đảo Terry. HLV Capello cho biết ông cần phải chờ thêm một thời gian để xử vụ này còn Chelsea tuyên bố ủng hộ Terry.

Toni có phản ứng rất giống Elin khi nghe Woods ngoại tình. Cô nàng 28 tuổi này tỏ ra rất giận dữ và tuyên bố với bạn bè: “10 năm qua Terry toàn lừa tôi. Lòng kiên nhẫn đã hết. Tôi phải ly hôn anh ta thôi”. Sau lời tuyên bố, Toni Poole dẫn hai đứa con đi về nhà cha mẹ ruột. Toni cũng gọi điện cho Vanessa và xỉ vả: “Bạn bè mà thế à, bạn bè mà rắp tâm ngủ với chồng bạn à”. Hai WAGs thân cận Clancy và Elen Rives tuyên bố ủng hộ Toni.

Terry và Vanessa một mực kêu oan. Họ khẳng định: “Chúng tôi là những người bạn thân đã quen nhau từ 8 năm trước. Giữa chúng tôi chỉ có bạn bè, không sex”.



Bridge (phải) ngây thơ nhìn anh bạn Terry (trái) quyến rũ cô bạn gái Vanessa (giữa)

Vanessa từng luôn bên cạnh Toni (trái)

Nhà Vanessa và nhà Terry chỉ cách nhau vài trăm mét nên lửa mới gần rơm

Hồ Khuê