Phát hiện âm mưu khủng bố của al-Qaeda

Ngoài tình trạng bạo lực, khủng bố là một trong những lo ngại lớn nhất tại kỳ World Cup 2010. Mối đe dọa này lại được báo động chỉ chưa đầy 1 tháng trước ngày khai mạc, sau khi lực lượng an ninh Iraq tuyên bố họ vừa phá vỡ một âm mưu khủng bố tại Nam Phi trong thời gian diễn ra World Cup.

Tuyên bố của lực lượng an ninh Iraq được đưa ra sau khi họ bắt giữ kẻ tình nghi khủng bố người Ả Rập Saudi Abdullah Azzam al-Qahtani cách đây 2 tuần. Theo người phát ngôn của lực lượng an ninh Baghdad, thiếu tướng Qassim al-Moussawi, al-Qahtani vốn là một trung úy quân đội Ả Rập Saudi, đã xâm nhập vào Iraq từ năm 2004 và bị cáo buộc thực hiện hàng loạt vụ tấn công ở thủ đô Baghdad và nhiều nơi khác. Al-Qahtani từng bị quân Mỹ bắt giữ vào năm 2007 và được phóng thích vào năm ngoái nhờ sử dụng tên giả Muzawar al-Shammari.

Ông al-Moussawi phát biểu trong cuộc họp báo tại Baghdad vào hôm thứ Hai, được các hãng thông tấn Reuters, AFP dẫn lời: “Hắn (al-Qahtani) đang âm mưu thực hiện các hành động khủng bố ở Nam Phi trong kỳ World Cup 2010, dựa trên những kế hoạch được al-Qaeda sắp đặt, với sự chỉ đạo từ “phó tướng” Ayman al-Zawahri của Osama bin Laden”. Tuy nhiên, al-Moussawi, người đã báo cáo vụ việc lên Thủ tướng Iraq, Nuri al-Maliki, đã từ chối cung cấp thêm chi tiết cũng như bằng chứng cho khẳng định trên của mình.

Phản ứng từ Nam Phi

Lực lượng an ninh của nước chủ nhà World Cup tỏ ra khá thụ động trước thông tin này. Người phát ngôn của cảnh sát Nam Phi, đại tá Vish Naidoo nói với hãng tin AP rằng họ không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ Iraq về âm mưu nói trên và đang xem xét tính xác thực cũng như mức độ nghiêm trọng của vấn đề. “Chúng tôi không biết gì về việc đó. Chúng tôi không được tư vấn hoặc thông báo. Chúng tôi sẽ phải liên lạc với phía Iraq, đó là bước kế tiếp”, ông Naidoo cho biết. Đồng thời ông cũng cho biết thêm, tin tức từ Iraq sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch an ninh cho World Cup “vì mối đe dọa khủng bố luôn là một phần trong dự tính của chúng tôi”.

Tranh cãi về mối đe dọa từ al-Qaeda

Cách đây không lâu trên các diễn đàn mạng bằng tiếng Ả Rập xuất hiện một lời hiệu triệu được cho là của al-Qaeda, trong đó kêu gọi thực hiện các hành động khủng bố tại ngày hội bóng đá thế giới năm nay. Mục tiêu số 1 được những tên khủng bố nhắm tới là trận đấu giữa Anh và Mỹ ở vòng bảng vào ngày 12.6.

Câu hỏi có hay không mối đe dọa thực sự từ al-Qaeda ở kỳ World Cup cũng là vấn đề gây tranh cãi ở Nam Phi. Vào tuần trước, cảnh sát trưởng Nam Phi Bheki Cele cho biết ông không hề thấy bất kỳ mối đe dọa an ninh nào cho World Cup. Tuy nhiên, cũng vào tuần trước, tờ báo The Citizen ở Nam Phi dẫn lời giáo sư Hussein Solomon, viện trưởng Viện nghiên cứu Hồi giáo quốc tế thuộc đại học Pretoria, nói rằng bất chấp lời bảo đảm của các quan chức an ninh, al-Qaeda là một mối đe dọa lớn với World Cup.

Theo Solomon, những kẽ hở tồn tại trong Bộ nội vụ Nam Phi khiến các tên khủng bố dễ dàng có được hộ chiếu nước này. Solomon dẫn chứng rằng có rất nhiều tên khủng bố bị phát hiện mang hộ chiếu Nam Phi trong các vụ đánh bom ở London hồi tháng 7.2005. Ông nói: “Al-Qaeda có 7 năm để lên kế hoạch và xây dựng lực lượng. Trong 7 năm đó, chúng có đủ thời gian để chuẩn bị kế hoạch, tích trữ vũ khí, hộ chiếu và các loại giấy tờ cần thiết khác”...

