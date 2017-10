Phù thủy đến châu Phi

Một điều đáng buồn nhất trong cuộc đời của HLV Guus Hiddink chính là không giúp tuyển Nga giành vé lọt vào VCK World Cup 2010. Nhưng phù thủy Hiddink sẽ không vắng mặt trong giải đấu quan trọng này vì nhiều khả năng ông sẽ dẫn dắt Bờ Biển Ngà đến Nam Phi.

Sau thất bại của Bờ Biển Ngà tại CAN 2010, HLV Vahid Halilhodzic bị sa thải. Halilhodzic không phải là HLV kém nhưng ông chưa đủ uy với các học trò và chưa đủ “phép” để tạo niềm tin sẽ mang thành công cho “Voi rừng”. Cùng với Hiddink, LĐBĐ Bờ Biển Ngà đã đặt lên bàn cân toan tính nhiều cái tên như Glenn Hoddle, Sven Goran Eriksson và cả người cũ Philippe Troussier. Nhưng đến giờ này, Hiddink coi như đã được chọn. Jacques Anouma, chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà nói úp mở: “Tôi chưa thể tuyên bố khi hợp đồng chưa ký nhưng các bạn cũng đã đoán ra tên người đó rồi”. Trong khi đó, tờ USA Today đã dẫn nguồn tin từ đài truyền hình NOS của Hà Lan khẳng định rằng: “Hiddink đã đồng ý dẫn dắt Bờ Biển Ngà từ 15.5.2010 đến 15.7.2010 (đủ để Bờ Biển Ngà chuẩn bị và thi đấu World Cup) sau đó mới chuyển sang dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ”. .

Đây là một bản hợp đồng có lợi cho tất cả các bên. Với LĐBĐ Nga, việc kết thúc sớm hợp đồng với Hiddink giúp họ tiết kiệm tiền lương và có nhiều thời gian để chuẩn bị HLV mới trước vòng loại EURO 2012. Với LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ, họ chẳng mất gì và Hiddink sẽ đến Istanbul sau tháng 7 với vô số điều bổ ích tích lũy tại World Cup 2010. Với Hiddink, ông có điều kiện được góp mặt tại World Cup lần thứ 4 liên tiếp và quan trọng hơn là bỏ túi 1 triệu USD từ bản hợp đồng mang tính thời vụ 2 tháng.

Nhưng bên hài lòng nhất có lẽ là Bờ Biển Ngà. Họ sẽ thuê được một HLV kinh nghiệm thi đấu tại World Cup. Vị HLV Hà Lan này có tài phù phép biến những đội không thành công tại World Cup trước đây chơi thăng hoa và trở thành hiện tượng của giải đấu. Đó là Hàn Quốc của năm 2002 lọt vào đến tận bán kết rồi tuyển Úc năm 2006 lọt vào vòng 2 và chỉ thua Ý, đội sau đó vô địch từ tình huống Grosso đóng kịch.

Nếu so sánh thì Bờ Biển Ngà hiện nay mạnh hơn nhiều so với Úc 2006 hay Hàn Quốc 2002 nên họ còn có thể làm được những điều kỳ diệu hơn khi có phù thủy Hiddink. Một điều mà khiến Hiddink là người duy nhất có thể đóng vai “quản tượng” tốt với “bầy voi” là ông từng làm việc cùng “chú voi đầu đàn” Drogba. Tại CAN, Drogba đá vật vờ nhưng khi làm việc với Hiddink, anh sẽ chơi bóng với tinh thần khác: chiến đấu. Mối quan hệ Hiddink - Drogba rất tốt khi Hiddink dẫn dắt Chelsea đoạt FA Cup cuối mùa trước.

Nhật Minh