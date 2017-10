Real Madrid toàn 'danh ca'

(TNO) Ít người biết các ngôi sao của Real Madrid ngoài tài năng chơi bóng còn rất đam mê nghệ thuật. Từ Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos và mới đây nhất là cầu thủ trẻ Jese Rodriguez, mỗi người sở hữu giọng ca đặc biệt khác nhau.

>> Tháng 4 quyết định của Real Madrid

>> 3 ngày ác mộng của Real Madrid

>> Sergio Ramos, 'Vua phá hoại' của Real Madrid



Hãy tập trung cho Liga thôi Ramos, Ronaldo - Ảnh: AFP

Với Jese Rodriguez, do đang phải điều trị chấn thương nên cuộc sống của anh lúc này khá nhàm chán. Để giết thời gian, cầu thủ này đã tìm đến âm nhạc. Theo đó, sao trẻ của Real Madrid vừa cho ra mắt đĩa đơn đầu tay với bài hát La mano arriba (tạm dịch: Hãy giơ tay lên nào) cùng với ban nhạc của mình.

Bài hát này sau khi được tung lên YouTube thu hút khá nhiều lượt xem chỉ sau 3 ngày. Cho tới nay, đã có hơn 200.000 lượt người nghe bài hát do Jese thể hiện. Đây được xem là niềm an ủi cho anh, nhất là khi bản thân liên tục dính vận đen. Mới cách đây 2 ngày, ngôi nhà đang thuê của Jese ở ngoại ô Madrid đã bị hư hại do hỏa hoạn.

Không chỉ riêng Jese, đồng đội của anh cũng từng trình diễn những kỹ năng âm nhạc theo nhiều cấp độ khác nhau.

Vốn là tuýp người lãng mạn, đội phó Sergio Ramos có thời gian thu âm bài hát A quien le voy contar mis pena (tạm dịch: Gửi đến người tôi sẽ kể nỗi sầu) hồi năm 2011 cùng với ca sĩ người Tây Ban Nha Canelita của dòng nhạc Flamenco.

Năm ngoái, Ramos thậm chí còn trổ tài đàn hát ngay trong một chương trình giao lưu để bày tỏ tình yêu với cô bạn gái Pilar Rubio, người đang mang trong mình giọt máu của anh.

Trong khi đó, tiền đạo Karim Benzema lại là một tay nghiện dòng nhạc hip hop nặng. Cầu thủ người Pháp từng tiết lộ bản thân có thể đã trở thành một ca sĩ hip hop nếu không theo nghiệp đá bóng. Được biết, rapper Rohff là ca sĩ yêu thích nhất của Benzema và anh từng được hát chung với nghệ sĩ này hồi năm 2010.

Còn với Cristiano Ronaldo, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng từng “khoe” giọng hát của mình trong một đoạn phim quảng cáo cho ngân hàng Banco Espírito Santo ở quê nhà. Dù vậy, cựu cầu thủ Manchester United không được may mắn khi anh từng bị người hâm mộ chê dở.

Đức Trường

Đức Trường