Ronaldo đong đưa với ‘hoa đã có chủ’

* Irina Shayk lại khoả thân chọc tức bồ cũ

Margot Robbie (phải) là diễn viên nổi tiếng người Úc - Ảnh: AFP Margot Robbie (phải) là diễn viên nổi tiếng người Úc - Ảnh: AFP

Theo Mirror, số 7 của Real Madrid vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ với người đẹp từng xuất hiện trong bộ phim "The Wolf of Wall Street" (tạm dịch: Sói già phố Wall) đã được trình chiếu ở Việt Nam. Theo đó Ronaldo chọn cách "like" (thích) những tấm hình gợi cảm của nữ nữ diễn viên người Úc trên Instagram. Đáng nói, anh "like" một lúc đến 4 tấm ảnh.

Ronaldo vẫn chưa chính thức có người yêu mới - Ảnh: AFP Ronaldo vẫn chưa chính thức có người yêu mới - Ảnh: AFP

Hành động của Ronaldo không thoát khỏi tai mắt của cư dân mạng. Vậy là những lời đồn thổi xuất hiện cho rằng tay săn bàn người Bồ Đào Nha có tình ý với người đẹp. Cho tới nay, hai người họ đều chưa lên tiếng về những tin đồn do báo chí thêu dệt. Dù vậy, nhiều người tin Ronaldo chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn hoặc “like” hình của Margot Robbie.

Lý do vì cô nàng vốn là hoa đã có chủ khi đang hẹn hò với Tom Ackerley. Với Ronaldo, sau khi tay Irina Shayk, anh vẫn đang trong tình cảnh độc thân. Có thời điểm, người mẫu Ý Alessia Tedeschi được tin rằng là bạn gái mới của cựu sao M.U nhưng thông tin này sớm bị bác bỏ khi Alessia Tedeschi xuất hiện bên một cầu thủ khác.

Irina Shayk lại tiếp tục khoe thân - Ảnh: Instagram Irina Shayk lại tiếp tục khoe thân - Ảnh: Instagram

Một thông tin khác cũng liên quan đến Ronaldo, đó là siêu mẫu Irina Shayk lại vừa có hành động trêu tức bồ cũ. Từ khi chia tay Ronaldo, Irina Shayk thường xuyên có những bức ảnh khoả thân đầy táo bạo.

Mới đây, người đẹp khiến cánh mày râu và đặc biệt Ronaldo phải "bỏng mắt" khi cho đăng tấm ảnh khoả thân ngâm mình trong bồn tắm. Trước đó, chân dài này cũng thực hiện loạt ảnh trong thế không mảnh vải che thân rất hấp dẫn.