Ronaldo sắp có 20 triệu USD nhờ... bị hủy vai diễn

(TNO) Tờ Mirror cho biết siêu sao Cristiano Roanldo sắp nhận được số tiền đền bù lên đến 20 triệu USD do... không được chọn tham gia diễn xuất trong bộ phim ‘The Manipulator’.

Ronaldo đã không thể tham gia bộ phim "The Manipulator" - Ảnh: AFP Ronaldo đã không thể tham gia bộ phim "The Manipulator" - Ảnh: AFP

Tháng trước, truyền thông châu Âu loan tin căn hộ cao cấp trong tòa nhà Trump Tower ở Manhattan (New York) của Ronaldo được chọn làm bối cảnh trong bộ phim "The Manipulator" do đạo diễn nổi tiếng Martin Scorsese thực hiện. Theo đó, Ronaldo cũng có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh khi được mời đóng một vai phụ trong phim. Tuy nhiên, sự nổi tiếng và bảnh trai của số 7 người Bồ Đào Nha lại vô tình “làm hại” anh.

Theo đó, đạo diễn Scorsese phản đối ý tưởng cho phép tiền đạo của Real Madrid tham gia vào dự án phim của mình. Theo tờ báo Anh Mirror, đạo diễn từng thực hiện bộ phim "Sói già phố Wall" sợ tiếng tăm của Ronaldo sẽ lấn át nội dung của tác phẩm điện ảnh "The Manipulator". Nói cách khác, đạo diễn 72 tuổi không muốn dùng hình ảnh của Ronaldo làm công cụ để "câu" khán giả tới rạp xem phim.

Đạo diễn Scorsese không muốn dùng Ronaldo để "câu" khán giả đến xem phim của ông - Ảnh: AFP Đạo diễn Scorsese không muốn dùng Ronaldo để "câu" khán giả đến xem phim của ông - Ảnh: AFP

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải rút vai diễn của Ronaldo khỏi phim "The Manipulator". Bộ phim này dựa trên cuộc đời thật của doanh nhân Alessandro Proto, do đó chuyện người trong cuộc có tiếng nói quyết định là điều rất phải lẽ. Nếu Alessandro không muốn Cristiano trong phim, điều đó đồng nghĩa Cristiano sẽ không thể xuất hiện trong phim", đạo diễn Scorsese cho biết.

Do hợp đồng của Ronaldo trong phim bị hủy bỏ, vì vậy ngôi sao khoác áo Real Madrid sẽ nhận được số tiền đền bù lên đến 20 triệu USD. Tuy nhiên, tiền bạc với Ronaldo không quan trọng bởi chẳng phải dễ để có thể được một vai diễn dưới bàn tay chỉ đạo tài ba của đạo diễn Scorsese. Quan trọng hơn, Ronaldo giờ sẽ không thể bắt kịp tình cũ Irina Shayk, người được mời đóng phim bom tấn Hollywood khi xuất hiện trong tác phẩm "Hercules".

Đức Trường