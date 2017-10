Rooney “ăn vụng” lúc vợ mang bầu

Năm hạn của các tuyển thủ Anh



Năm 2010 là một năm đen đủi với các ngôi sao của tuyển Anh khi hàng loạt các vụ bê bối tình dục của họ lần lượt bị phanh phui. Trước Wayne Rooney, các đồng đội John Terry, Ashley Cole và Peter Crouch đều đã bị báo chí Anh, đặc biệt là 2 tờ News of the World và Mirror, cho lên “thớt” vì tội ngoại tình. Vào tháng 1 năm nay, Terry bị HLV Fabio Capello tước băng thủ quân tuyển Anh vì dan díu với bạn gái cũ của Wayne Bridge. Song ít nhất Terry vẫn còn giữ được vợ. Kém may mắn hơn, người đồng đội Ashley Cole bị cô vợ Cheryl chính thức ly hôn cách đây vài ngày sau khi một loạt các vụ “ăn vụng” trước đó bị đem ra ánh sáng vào tháng 2. Trong khi đó, tiền đạo Peter Crouch hiện đối mặt với nguy cơ bị hôn thê Abbey Clancy cho ra rìa vì hàng loạt vụ ngoại tình bị phơi trên mặt báo vào tháng trước, trong đó có vụ quan hệ với một gái mại dâm ở Tây Ban Nha. Xa hơn nữa, vào năm 2004, cuộc sống hôn nhân của ngôi sao David Beckham cũng trải qua sóng gió khi tờ News of the World tiết lộ việc anh dan díu với trợ lý cũ Rebecca Loos...