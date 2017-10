Rosario siết chặt an ninh chuẩn bị đám cưới Messi

Theo AFP, đám cưới của siêu sao đang khoác áo Barcelona dự kiến sẽ được tổ chức ở khách sạn sang trọng City Center với sự hiện diện của nhân vật và ngôi sao bóng đá nổi tiếng. Theo truyền thông Argentina, 21 đồng đội ở CLB Barcelona, trong đó có những ngôi sao Luis Suarez, Neymar cũng như hậu vệ Gerard Pique cùng người vợ ca sĩ nổi tiếng Shakira… sẽ bay đến thành phố cảng Rosario để dự đám cưới của Messi.

Vì vậy, AFP cho hay an ninh sẽ là tâm điểm mà chính quyền Rosario đang tập trung hướng đến bởi khách sạn City Center giáp với một khu phố nghèo nổi tiếng với băng đảng ma túy khét tiếng Los Monos. Hơn nữa, trong 5 năm qua, bạo lực được gây ra bởi các băng đảng ma túy đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng ở thành phố Rosario. Theo một thống kê mới nhất, tỉ lệ giết người ở Rosario năm ngoái tăng gấp đôi so với mức trung bình của quốc gia.

Trước mối lo ngại trên, chính quyền Rosario trấn an rằng họ rất tự tin trong việc đảm bảo an toàn cho khách mời dự đám cưới Messi bất chấp tỉ lệ tội phạm tăng cao. “Rosario sẽ chuẩn bị cho đám cưới Messi. Lionel (Messi) chọn nơi đây để kết hôn bởi đây là quê hương của anh ấy và anh ấy cảm thấy thoải mái ở quê nhà. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn để đảm bảo an ninh cho đám cưới”, một quan chức thành phố Rosario nói với AFP.

Theo báo giới địa phương, hiện tại, chi tiết các biện pháp an ninh vẫn được giữ kín. Tuần trước, các quan chức địa phương đã gặp đại diện gia đình Messi nhưng không có thông tin nào được tiết lộ trên truyền thông bởi địa điểm cuộc gặp cũng được thay đổi vào phút chót để tránh các phóng viên. Gustavo Leone, một quan chức Rosario, giải thích việc giữ bí mật kế hoạch an ninh vì “đây là một sự kiện riêng tư”. Ông này cũng cho biết thêm rằng một số du khách muốn đến thăm thành phố trong dịp lễ cưới Messi sẽ được thiết kế một tour riêng trong điều kiện đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.

Việc đội trưởng tuyển Argentina chọn thành phố quê hương để tổ chức đám cưới cùng gây ngạc nhiên cho cư dân địa phương bởi siêu sao Barcelona dư sức thuê những địa điểm sang trọng và an toàn hơn để tổ chức lễ cưới. “Messi là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Tôi không thể tin được (việc Messi lại chọn Rosario để tổ chức đám cưới)”, Micaela Llane - một thư ký 24 tuổi, thổ lộ với AFP. Trong khi đó, theo mô tả của truyền thông địa phương, sau khi thông tin Messi tổ chức kết hôn ở quê nhà, người dân Rosario cũng háo hức chuẩn bị như thể tất cả họ được mời đến dự.

Messi (30 tuổi) và bạn gái Roccuzzo (29 tuổi) gặp nhau vào năm 1996 và hẹn hò từ năm 2008. Sau 9 năm chung sống, cặp đôi này đến nay đã có 2 đứa con là Thiago Messi (4 tuổi), Mateo Messi (1 tuổi).

Tây Nguyên