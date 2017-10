Ryan Giggs lại bị tố không chung thủy

Căn biệt thự trị giá 2 triệu bảng và gồm 6 phòng ngủ của huyền thoại Manchester United Ryan Giggs vừa bị phá hoại.

Giggs chắc hẳn rất bực tức khi tường nhà bị vẽ bậy

Theo đó, bức tường ở phía trước căn biệt thự đã bị vẽ bậy bằng những dòng chữ giễu cợt Giggs. "Giggs là con người phản bội. Liệu vợ anh có xứng đáng bị đối xử như vậy không?", tạp chí OK trích dòng chữ xuất hiện trên tường nhà huyền thoại Manchester United. Ở đây, Giggs bị châm chọc vì thói trăng hoa, theo đó, léng phéng với những nhân viên ở khách sạn do mình đồng sở hữu trong lúc vẫn có vợ bên cạnh.



Cách đây vài ngày, báo The Sun cho biết Giggs và vợ đang lâm vào cuộc khủng hoảng hôn nhân. Lý do vì cô vợ Stacey Cooke biết được chồng mình vẫn chứng nào tật nấy khi tìm cách tán tỉnh những bóng hồng khác. Sự việc căng thẳng đến mức nàng WAGs đòi ly hôn. Nếu Giggs và Cooke chia tay, huyền thoại Manchester United sẽ mất phân nửa gia tài trị giá 20 triệu bảng chia cho vợ.

Mối quan hệ của vợ chồng Giggs đang lâm vào khủng hoảng - Ảnh: AFP Mối quan hệ của vợ chồng Giggs đang lâm vào khủng hoảng - Ảnh: AFP

Cho tới nay, Giggs và bà xã vẫn chưa lên tiếng về tin đồn hục hặc trong mối quan hệ. Còn về ngôi nhà bị phá hoại, cảnh sát đã được gọi tới để điều tra vụ việc. Quản gia nhà Giggs cũng nhanh chóng tẩy xóa những dòng chữ giễu cợt cựu danh thủ Xứ Wales. Với Giggs, ngoài tài năng trên sân cỏ, anh từng dính vào những vụ bê bối tình cảm trong cuộc sống hậu trường.

Cách đây vài năm, báo chí từng phanh phui vụ Giggs ngoại tình với em dâu và cả người mẫu Imogen Thomas. Sự việc này suýt khiến gia đình Giggs tan nát, thế nhưng, vì những đứa con nên hai vợ chồng Giggs và Cooke đã cố gắng hòa giải và cùng nhau vượt qua khó khăn. Song, bản tính của Giggs vẫn không thay đổi. Có tin đồn cựu số 11 của Manchester United từng cố gắng tán tỉnh nhân viên PR Kate Greville hồi năm ngoái nhưng bất thành.

