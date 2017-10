Sao ngày ấy bây giờ: Asprilla thành chủ hãng... bao cao su

Faustino Asprilla luôn là một trường hợp đặc biệt. Anh tỏa sáng, giúp Colombia thắng đến 5-0 trên sân Argentina trong một trận vòng loại World Cup 1994, nhưng khi cả thế giới chờ xem sự khẳng định của ngôi sao mới Asprilla ở kỳ World Cup ấy thì anh và đồng đội lại ra về "bằng cửa sau".

Khi báo chí tiết lộ scandal của các ngôi sao khác thì đấy thường là những câu chuyện liên quan đến rượu và siêu mẫu. Asprilla khi nào cũng "nặng đô" hơn. Scandal của anh thường liên quan đến ma túy chứ không phải rượu, diễn viên phim khiêu dâm chứ không phải siêu mẫu.

Và anh thích nhất là... súng. Khó mà thống kê cho hết rằng đã có bao nhiêu lần chuyện Asprilla nổ súng được đưa lên mặt báo. Sau khi treo giày, lối sống phóng túng và mang hơi hướng bạo lực của Asprilla vẫn không thay đổi. Mới đây, anh phải lặng lẽ trốn khỏi thành phố quê hương Tulua vì lo sợ các băng nhóm tội phạm trừ khử.

Không phải ngẫu nhiên mà ngoài chuyện nghèo đói, Colombia còn "nổi tiếng" về ma túy và tội phạm. Người dân nước này thường hành xử mạnh tay, thích "liều lượng cao" chứ không nửa vời. Asprilla càng nổi tiếng vì anh chính là hình ảnh tiêu biểu cho các đặc điểm ấy.

Tiêu biểu đến mức độ nào? Cách đây 2 năm, Công ty Santa Latina chuyên hoạt động trong lĩnh vực giải trí cho người lớn đã gửi thư mời Asprilla đóng phim khiêu dâm. Trong thư, hãng nọ ghi rõ: "Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ và thấy rằng anh chính là một biểu tượng của người dân Colombia. Từ lối sống đến những câu chuyện gây tranh cãi trên mặt báo, anh đều làm cho chúng tôi tự hào. Vậy nên, cho phép chúng tôi đưa ra một lời đề nghị đặc biệt...". Vâng, "đặc biệt" có nghĩa là Asprilla được mời chào mức lương khá cao - 20 triệu peso, tương đương 10.000 USD, cho một tuần làm việc. Chưa bao giờ hãng này trả lương cao như vậy cho các "minh tinh" của họ.

Asprilla không đáp ứng "lời mời khiếm nhã" nêu trên. Nhưng câu chuyện nói lên một điều cốt lõi: anh quả là một biểu tượng tình dục ở Colombia. Ở tuổi tứ tuần, anh vẫn phóng túng và luôn được vây quanh bởi các cô váy ngắn, như khi còn tỏa sáng trên sân cỏ. Asprilla thường xuyên xuất hiện trên các trang báo khiêu dâm. Do vậy, bạn bè đã thuyết phục được Asprilla dùng tên tuổi của mình để kinh doanh... bao cao su.

Asprilla cho biết một nhà máy sản xuất bao cao su theo nhãn hiệu Tino (tên anh là Faustino, thường được gọi ngắn là Tino) đã đi vào hoạt động ở Trung Quốc. Kế hoạch kinh doanh, tất nhiên lấy thị trường Colombia làm chủ đạo, cũng đã sẵn sàng. Asprilla còn quảng cáo tỉ mỉ các kích cỡ và mùi khác nhau cho sản phẩm mang tên mình. Cũng có lý, khi Asprilla thà dùng tên tuổi để kinh doanh bao cao su chứ không chịu đóng phim khiêu dâm. Anh nói: "Tôi muốn sản phẩm của mình góp phần đem lại cho Colombia một đời sống tình dục khỏe khoắn, tránh bệnh tật, và tránh việc mang thai ngoài ý muốn nơi các cô gái trẻ".

Kinh doanh trang trại cũng là việc làm ưa thích của Asprilla. Một cách chính thức thì trận đấu chia tay sân cỏ của Asprilla diễn ra vào năm 2009. Nhưng Asprilla đã không hề chơi bóng từ khoảng 5 năm trước đó. Từ khi chia tay CLB cuối cùng là Estudiantes de La Plata hồi năm 2004, Asprilla đã mua khá nhiều đất ở quê hương để làm đồn điền, trang trại. Thú xài "hàng nóng" của Asprilla càng có điều kiện trỗi dậy, khi anh thường dùng súng để bảo vệ trang trại. Năm 2008, Asprilla từng bị bắt giữ vì xả súng vào một chốt kiểm soát an ninh gần một trang trại của mình. Khi ấy, người ta công bố là đã đếm được 29 viên đạn được bắn ra từ khẩu súng máy của Asprilla, may mà không ai thiệt mạng. Tất cả chỉ vì Asprilla nổi cáu khi bạn bè anh "bị làm khó" ở chốt kiểm soát an ninh.

Fautino Asprilla sinh năm 1969, từ 1988 đến 2004 thi đấu cho các CLB Nam Mỹ, Newcastle (Anh) và dài nhất là ở Ý khi đá cho Parma (Ý) từ 1992 đến 1995 và thêm mùa bóng 1998 - 1999 ở Serie A, thi đấu 330 trận ghi 110 bàn. Anh khoác áo tuyển Colombia cùng thời với Carlos Valderrama, Freddy Rincón... từ 1993 đến 2001, đá 57 trận ghi 20 bàn.

Nguyễn Minh