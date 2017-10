Sao ngày ấy bây giờ: Một Eric Cantona rất ngầu trên màn bạc

Dễ dãi một tí, những ai từng hâm mộ ngôi sao Eric Cantona trong màu áo M.U năm nào giờ đây hoàn toàn có quyền tự hào: thần tượng của họ đóng phim cao bồi “ngầu” chẳng kém Clint Eastwood là bao!

>> Sao ngày ấy bây giờ: George Weah và ước mơ làm tổng thống Gương mặt điện ảnh của danh thủ Eric Cantona trong một số bộ phim - Ảnh: AFP

Quay tại Johannesburg (Nam Phi), bộ phim The Salvation - ra mắt năm 2014, thuộc thể loại miền Viễn Tây của đạo diễn người Đan Mạch Kristian Levring - chính là tác phẩm mới nhất được công chiếu mà Eric Cantona tham gia trong vai trò diễn viên. Đó không phải là bộ phim duy nhất có Cantona. Trước The Salvation, cựu danh thủ này đã tham gia hơn 20 phim. Sau The Salvation, Cantona đang có mặt trong 2 bộ phim hiện ở giai đoạn hậu kỳ. Tiểu sử của Eric Cantona trên Wikipedia được ghi như sau: "là một diễn viên người Pháp", rồi sau đó mới đến "và là cựu cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp và các CLB Auxerre, Martigues, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nimes, Leeds, Manchester United".

Bạn hẳn còn nhớ cú kung-fu nổi tiếng hồi năm 1995, Cantona phóng thẳng lên khán đài và - bất chấp hậu quả - tung cước vào một CĐV Crystal Palace sau khi người này buông lời miệt thị về phía Cantona? Đấy chắc chắn là một trong những ấn tượng sâu đậm nhất mà Cantona để lại trong bóng đá đỉnh cao. Bên cạnh đó, một đặc điểm nổi bật khác của Cantona là tính nghệ sĩ trong lối chơi. Khi bước sang lĩnh vực điện ảnh, Cantona vẫn luôn thể hiện rõ đường nét nghệ thuật và cá tính mạnh mẽ như khi chơi bóng.

Ông nói: "Bóng đá và điện ảnh có rất nhiều điểm tương đồng. Điện ảnh dĩ nhiên là nghệ thuật. Với riêng tôi, bóng đá cũng là nghệ thuật. Tính đồng đội trong điện ảnh cao không kém gì bóng đá. Bạn phải luôn cố gắng hết sức, làm việc nghiêm túc và cật lực, mới mong hoàn thành nhiệm vụ, và bạn phải làm việc bằng tất cả niềm say mê nữa".

Năm 2013, Cantona tham gia vào một tác phẩm mang tên Les rencontres d'apres minuit (tựa đề tiếng Anh: You and the Night). Người ta xếp tác phẩm này vào loại... kịch sex. Cantona cực lực phản đối: "Tôi không bao giờ đóng phim sex. Ở đây, tất cả đều là nghệ thuật. Tôi thấy câu chuyện tuyệt vời và tôi hiểu đạo diễn rất kỹ. Vậy nên, tôi rất tự tin. Bóng đá cũng vậy thôi. Phải tự tin và nhìn nhận sự việc theo cách riêng của mình".

Nếu muốn thấy một Cantona dũng mãnh, anh hùng, bạn hãy tìm xem Switch, phim hành động của Pháp mà trong đó Cantona đóng vai một cảnh sát săn lùng kẻ giết người hàng loạt. Sau khi treo giày vào năm 1997, Cantona nhận vai ngài đại sứ Pháp trong bộ phim Anh Elizabeth. Có lúc, Cantona còn làm đạo diễn phim ngắn và có khi giữ vai trò đồng sản xuất. Trên sân khấu, Cantona từng diễn trong In Front of Paradise, một vở kịch mà đạo diễn chính là Rachida Brakni - người vợ sau của ông. Thành công hơn cả có lẽ là The Salvation, đã để lại ấn tượng tốt tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5.2014.

Cantona thích chơi bóng đá bãi biển. Ông đã mang băng thủ quân đội bóng đá bãi biển Pháp, thậm chí từng huấn luyện và đưa đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch thế giới, khi FIFA tổ chức giải vô địch thế giới đầu tiên về bóng đá bãi biển tại Rio de Janeiro năm 2005. Suốt những giải đấu sau đó (mỗi năm một lần), đội bóng đá bãi biển Pháp do Cantona huấn luyện luôn chiếm thứ hạng cao. Cantona cũng từng trở lại với bóng đá trong một thời gian ngắn, tất nhiên không phải xỏ giày vào sân mà chỉ giữ ghế Giám đốc kỹ thuật cho CLB New York Cosmos (năm 2011).

Trên trận địa quảng cáo, Cantona là một trong những gương mặt chủ lực của Hãng Nike. Cùng với vợ, anh còn quảng cáo thường xuyên cho nhãn hiệu thời trang The Kooples. Cantona cũng nhiều lần gây chú ý trong lĩnh vực chính trị. Nhưng một Cantona sau bóng đá thú vị nhất vẫn là Cantona trên màn bạc, với gương mặt rất "điện ảnh" và nghệ sĩ tính luôn tràn đầy.

Eric Cantona sinh năm 1966 (49 tuổi), từng thi đấu cho 8 CLB trong suốt 15 năm, trong đó dấu ấn lớn nhất là tại M.U với 6 năm cống hiến (1992 - 1997), thi đấu 45 trận cho đội tuyển Pháp, ghi 20 bàn. Cantona cũng đã vô địch thế giới cùng đội tuyển bóng đá bãi biển Pháp và ghi 1 bàn vào lưới Tây Ban Nha trong trận tứ kết tại World Cup bóng đá bãi biển ở Brazil năm 2005.

Nguyễn Minh